La startup indienne Blacksmith Electric continue de dévoiler des nouveaux modèles de deux-roues, très alléchants sur le papier.

Si Batman avait un scooter, il conduirait probablement le B3 de Blacksmith, la startup indienne qui monte sur le marché du deux-roues électrique. L’entreprise vient de présenter sur son site officiel, le 28 août 2019, les premières caractéristiques de son nouveau scooter 100 % électrique.

Un look dark et des solides performances sur le papier

On retrouve clairement le même look que la moto électrique B2 qui avait été montrée en juin 2019, avec 140km d’autonomie et des batteries amovibles très pratiques. Le B3 ressemble à une sorte de Vespa un peu plus empâté, avec un nez avant à la RoboCop et un corps très carré.

Au niveau des performances déjà dévoilées sur le site officiel, on retrouve un moteur d’une puissance de 5 KW, ce qui est élevé, mais logique lorsque l’on voit que le deux-roues électrique est censé pouvoir aller jusqu’à 120km/h en fonction de la personnalisation. BlackSmith vante également 120km d’autonomie pour une recharge en 4 heures — mais ne précise pas s’il faudra un super-chargeur pour atteindre cette courte durée de charge.

GPS, intelligence artificielle (laquelle ?), alarme, antivol, détecteur de passager… On retrouve de nombreux bonus qui, pour l’instant, ne veulent pas dire grand-chose si on ne pratique pas l’engin au quotidien.