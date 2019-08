Présente au prochain Salon de Francfort, la marque coréenne dévoilera le futur style de ses productions électriques au travers du Concept 45.

A l’approche du Salon de Francfort, qui aura lieu du 10 au 22 septembre prochain, le voile se lève doucement sur les nouveautés qui y seront présentées. Hyundai Motors, qui a son siège européen sur place, aura trois premières mondiales. Aux côtés de la version renouvelée de la petite i10 et de la première voiture de course électrique développée par sa branche Motorsport, le constructeur coréen dévoilera un concept inédit.

Un concept qui fait la part belle à la personnalisation

Baptisé Concept 45, ce véhicule est encore bien mystérieux. On sait qu’il sera 100 % électrique et qu’il préfigurera les orientations stylistiques de la marque pour ses modèles électriques. La première image a été dévoilée par Hyundai le 21 août et laisse apparaître des lignes angulaires et basses qui permettent d’imaginer qu’il s’agira d’un coupé.

Autre indice, le constructeur affirme s’être inspiré de son premier modèle développé dans les années 1970. Et il est vrai que les lignes révélées par cette première photo font penser au Pony Coupé, un concept dessiné par Italdesign pour préfigurer le style de la première voiture produite par la marque. C’est la mode du néo-rétro et Hyundai aurait tord de ne pas en profiter !

Le concept 45 sera aussi la première transcription concrète du « Style Set Free », un concept stylistique imaginé par la marque pour permettre à ses clients une personnalisation intérieure poussée de leur véhicule. Hyundai entend leur laisser la possibilité de configurer leur intérieur en fonction de leur style de vie, et de le faire évoluer au fil du temps. Une bonne idée dont l’application concrète sera probablement limitée par les contraintes productives et commerciales.