Tesla a ouvert une nouvelle station de Superchargeurs V3 à Las Vegas. Elle est équipée de panneaux solaires.

Tesla inaugure souvent des stations de Superchargeurs, le but étant de développer son infrastructure. Mais il n’en fait pas un événement. Celle qui vient d’ouvrir à Las Vegas a pourtant les honneurs d’une vidéo d’un peu plus d’une minute, diffusée sur YouTube le 18 juillet 2019. On comprend pourquoi : elle dispose des dernières technologies pour recharger rapidement sa voiture au sein d’un environnement green.

Superchargeurs V3, batteries de stockage, panneaux solaires… Ce site situé près de l’immense grande roue de Las Vegas bénéficie de « l’intégralité de l’écosystème Tesla ». Le but est de générer l’énergie la plus propre et renouvelable possible (spoiler : il y a beaucoup de soleil dans le désert) pour alimenter les 24 bornes capables de charger à 250 kW (290 kilomètres récupérés en 15 minutes).

La station de demain

D’après les chiffres fournis par Tesla, les visiteurs et habitants de Las Vegas comptabilisent plus de 6 500 sessions de recharge par mois. Avec cette station nouvelle génération, ce sont 1 500 voitures supplémentaires qui peuvent faire le plein chaque jour. C’est donc un atout considérable pour le réseau opéré par le constructeur américain (qui permet aujourd’hui de lever quelques freins sur l’autonomie durant un long trajet). Au passage, Tesla veut aider le Caesars Palace à réduire ses émissions de carbone de 30 % d’ici 2025.

Ce site constitue la concrétisation d’une vision évoquée par Elon Musk dans un tweet publié le 24 décembre 2016. À l’époque, il disait que certains Superchargeurs étaient déjà reliés à des panneaux solaires mais qu’il fallait passer à la génération 3 et au Powerpack V2 pour ériger cette station du futur. Aujourd’hui, toutes les pièces du puzzle sont entre les mains de Tesla, qui devra surmonter une nouvelle épreuve pour la suite : déployer sa solution en masse.

