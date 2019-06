Hyundai est l'un des plus importants constructeurs automobiles dans le monde. Mais savez-vous d'où vient son nom ?

Le conglomérat sud-coréen Hyundai est avant tout connu pour Hyundai Motors, son pôle automobile (et agriculture). En incluant sa filiale Kia Motors, il fait partie du top 5 des constructeurs mondiaux. Aujourd’hui, presque toutes les discussions liées au groupe Hyundai tournent autour de ses véhicules.

La construction de voitures n’était pourtant pas la priorité de la société lors de sa création à la fin des années 50. Si elle s’occupait déjà de l’entretien d’automobiles à l’époque, son objectif premier était de remettre l’industrie sud-coréenne sur le devant de la scène. Un but que s’était fixé Chung Ju-yung, le fondateur du groupe, et qui l’a poussé à choisir le nom Hyundai pour sa société.

Des envies de modernité

Quand Chung Ju-yung crée Hyundai Togun (Hyundai Engineering & Construction) en 1947, la Corée du sud se remet encore des dégâts causés par la Seconde Guerre mondiale et l’occupation japonaise. Le fondateur accepte alors plusieurs contrats qui visent non seulement à reconstruire les infrastructures du pays, mais aussi à les rendre plus modernes. Le mot utilisé pour nommer la société est donc tout trouvé : 現代 (hyeondae) qui signifie « modernité » en coréen.

Au fil des ans, Hyundai a fait honneur à son nom en participant à des projets importants qui ont permis à la Corée du sud de rester dans l’air du temps : la construction du barrage de la Soyang entre 1967 et 1973 ou la construction de réacteurs pour la centrale nucléaire de Kori entre 1985 et 2016 pour ne citer qu’eux. La modernité est également un point central chez Hyundai Motors qui cherche aujourd’hui à développer des voitures électriques plus performantes que la moyenne.

