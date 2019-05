Tesla veut améliorer le SAV de ses voitures, désormais capables de détecter elles-mêmes des problèmes pour commander des pièces.

Tesla veut améliorer son SAV et réduire au maximum les délais d’attente en cas de problème rencontré par une voiture. Le 6 mai 2019, le constructeur automobile a confirmé sur Twitter une fonctionnalité très pratique : ses véhicules sont désormais capables d’identifier un problème eux-mêmes afin de précommander les pièces nécessaires à une éventuelle réparation.

« C’est comme se passer du médecin pour aller directement à la pharmacie », indique Tesla avec une pointe d’humour. Cette amélioration des services est d’abord déployée aux États-Unis et sera disponible dans les mois à venir en Europe.

Yep, our cars can keep tabs on certain components to let you know if they need replacing and order parts ahead of your next service visit.

Like skipping the doctor and going right to the pharmacy. https://t.co/FwQrjduLvH

— Tesla (@Tesla) May 6, 2019