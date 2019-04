Lotus a officialisé la Type 130, une hypercar électrique aux ambitions démesurées.

En fin d’année dernière, une rumeur indiquait que Lotus serait en train de travailler sur une hypercar électrique, soit une voiture ultra puissante — et ultra chère. L’indiscrétion avait vu juste. En marge du salon automobile de Shanghai, le constructeur officialise le bolide dans un communiqué publié le 16 avril 2019. Il portera le nom Type 130.

Lotus n’a pas voulu trop en dire sur son hypercar Type 130, sinon que son développement aurait bien avancé. Il a partagé un maigre teaser qui prend la forme d’une modélisation des flux d’air qui s’écoulent sur les courbes ultra travaillées de la voiture. On comprend le message : l’accent sera mis sur l’aérodynamique et, par ricochet, la performance. Un véritable tour de force, dixit Lotus.

Une nouvelle ère excitante

« La Type 130 sera la Lotus la plus accomplie de notre histoire. Elle va marquer un virage pour notre marque et sera la vitrine de ce que nous sommes capables de faire et du futur de Lotus », explique fièrement Phil Popham, CEO de Lotus. Plus concrètement, la Type 130 s’appuiera sur l’héritage du constructeur britannique, dont les 71 ans d’existence ont livré de belles prouesses.

Il faudra faire montre d’un peu de patience avant de découvrir la Type 130 en détail. Elle sera présentée à Londres, le berceau de Lotus, plus tard cette année. On peut néanmoins s’attendre à une fiche technique remplie de gros chiffres. La rumeur évoquait par exemple une puissance équivalente à 1 000 chevaux et un prix dépassant les 2 millions d’euros. De quoi rêver — et rivaliser avec le Roadster de Tesla.

Crédit photo de la une : Lotus