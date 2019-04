Tesla a pris l'habitude d'ajouter des bonus à ses voitures. Les propriétaires vont pouvoir jouer à des nouveaux jeux vidéo.

Quand les ingénieurs de Tesla ne travaillent pas sur des fonctionnalités poussant vers la conduite presque autonome, ils ajoutent des easter eggs aux voitures. Dans un tweet vidéo publié le 4 avril 2019, le constructeur a annoncé l’intégration du jeu vidéo Super Breakout à sa console embarquée TeslAtari. Il a également ajouté le chronophage 2048, carton sur Android et iOS — sans précision sur la version du jeu utilisée sur les voitures.

Le classique d’Atari, qui consiste à casser toutes les briques à l’écran avec une bille, rejoint les oldies introduits l’année dernière (Centipede, Missile Command, Asteroid et Lunar Lander). La mise à jour a commencé à être déployée et les plus impatients peuvent gagner du temps en connectant leur voiture à un réseau Wi-Fi.

Tesla renforce son émulateur

Grâce à la magie de l’émulation, les voitures Tesla peuvent devenir des consoles de jeu. Par mesure de sécurité, TeslAtari est disponible uniquement quand le véhicule est à l’arrêt. Si on peut profiter de cette fonctionnalité avec les boutons du volant, il est également possible de jouer avec une manette branchée via USB (exemple : un pad Xbox).

En revanche, Tesla a dû retirer le jeu de course Pole Position de son émulateur en raison des droits, comme l’a expliqué Elon Musk dans un tweet publié le 11 mars 2019. Le milliardaire à promis qu’il sera remplacé très bientôt. Dans la vidéo diffusée par le constructeur, on peut découvrir un sixième jeu Atari : Tempest. Il sera peut-être ajouté plus tard.

Couldn’t resolve all the rights issues. Will add another racing game soon. — Elon Musk (@elonmusk) March 11, 2019

Crédit photo de la une : YouTube Tesla Signaler une erreur dans le texte