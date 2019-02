Un SUV Audi 100 % électrique est parvenu à grimper une pente enneigée et inclinée à 85 degrés. La magie de la traction.

Les pentes enneigées et inclinées à 85 degrés, les skieurs professionnels adeptes des sports extrêmes ont l’habitude de les dévaler. Audi a décidé de prendre le contre-pied de cette pratique pour mettre à mal la transmission de son SUV 100 % électrique. Dans un communiqué publié le 19 février 2019, la firme allemande a partagé sa fierté d’avoir réussi l’impensable : son véhicule a bel et bien dompté la partie la plus compliquée de la Streif, une piste de descente de ski située en Autriche et connue pour sa difficulté.

Pour réaliser cet exploit immortalisé dans une vidéo impressionnante, Audi a fait appel à Mattias Ekström, champion de Rallycross et de DTM. « Conquérir une pente à 85 % paraissait impossible au début. J’ai même été impressionné par la manière dont la voiture se comportait sur un terrain aussi difficile », confie l’intéressé.

Une version modifiée

Bien évidemment, le SUV présenté ici ne sera pas celui que l’on pourra acquérir dans les mois à venir. En plus de s’en remettre à trois moteurs électriques (deux à l’arrière, un à l’avant) pour gagner en puissance et en traction, il a reçu des modifications logicielles garantes d’une meilleure distribution du couple. En prime, Audi a installé des pneus de 19 pouces cloutés, conçus spécifiquement pour l’événement.

Cette prouesse à couper le souffle (on dirait que la voiture va décoller) permet à Audi de démontrer les vertus de sa technologie quattro — celle qui anime sa gamme e-tron. « Nous avons déjà prouvé les performances du SUV électrique l’année dernière dans plusieurs événements extrêmes. De Pikes Peak aux déserts de Namibie en passant par les tests sous haute tension à Berlin, le prototype e-tron a tout relevé haut la main », se réjouit le géant. Ce qui ne l’a pas empêché d’être retardé à cause d’une mise à jour…

Crédit photo de la une : Audi Signaler une erreur dans le texte