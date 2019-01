Andy Palmer est tout fier de montrer la Rapide E, berline 100 % électrique, en train de rouler.

En septembre dernier, Aston Martin a officialisé le cahier des charges de sa Rapide E, une berline sportive 100 % électrique qui ne sera produite qu’à 155 exemplaires (à un prix inconnu). Le 21 janvier 2019, à l’occasion d’un tweet vidéo, Andy Palmer, CEO, s’est montré très fier de dévoiler un premier prototype qui roule.

Il convient toutefois de rajouter des guillemets à « rouler » : on ne voit que la voiture démarrer doucement — sans produire aucun bruit. Impossible de se rendre compte de la puissance embarquée — 610 chevaux — par cette Rapide E, conçue en partenariat avec Williams Engineering.

A moment of @astonmartin history. First Validation Prototype Aston Martin RapideE moves under its own power for the very first time with its breakthrough 800v battery. Great work from the development team which includes Williams Engineering. pic.twitter.com/b2mRaeCsNP

— Andy Palmer (@AndyatAston) January 21, 2019