Comme Tesla et Audi, Mercedes annoncera un SUV compact 100 % électrique.

Le SUV a la cote, surtout sur le segment électrique. Alors que Tesla a déjà son Model X et prévoit un Model Y plus petit, Mercedes lui emboitera le pas avec l’EQC et… l’EQB. Ainsi, selon les informations d’Autocar publiées le 14 janvier 2019, la firme allemande préparerait elle-aussi un SUV compact 100 % électrique.

Mercedes n’est pas le seul acteur du marché à y songer puisque Audi déclinera également sa gamme e-tron en ajoutant un véhicule de cette catégorie à son catalogue. L’indiscrétion fait sens puisque les géants veulent multiplier les modèles électriques pour inonder un segment de plus en plus prisé.

Basé sur le futur GLB

Pour l’EQB, Mercedes se baserait sur le GLB, son SUV compact toujours inédit, dérivé de la Classe A et concurrent direct du Audi Q3 et du BMW X1. Concrètement, l’idée serait de proposer cette voiture en plusieurs motorisations, du thermique à l’électrique, sans oublier l’hybride rechargeable. L’officialisation aura lieu durant le salon automobile de Frankfort (12-22 septembre).

Mercedes modifierait alors quelques éléments de design du GLB pour améliorer le coefficient de traînée et donner naissance à un EQB qui viendrait se placer juste en-dessous de l’EQC, annoncé en septembre dernier. Il serait attendu pour 2021 et pourrait associer deux moteurs électriques afin d’offrir une transmission intégrale. Selon les sources d’Autocar, l’EQB s’appuierait sur une batterie de 60 kWh pour proposer une autonomie confortable de 500 kilomètres. Ce serait plus que son grand frère EQC et ses 450 kilomètres annoncés (selon la norme optimiste NEDC).