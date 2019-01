Infiniti profite du salon automobile de Détroit pour en montrer plus sur son concept de SUV électrique.

Comme prévu, Infiniti, branche premium de Nissan, en a dévoilé davantage sur son concept de SUV électrique à l’occasion de l’ouverture du salon automobile de Détroit. Après avoir montré l’extérieur de cette voiture baptisée QX Inspiration, le constructeur en dit plus sur l’intérieur et les technologies embarquées via un communiqué de presse publié le 14 janvier 2019.

Pour les férus d’automobile, c’est l’occasion de découvrir d’autres photos du QX Inspiration, conçu pour paver la voie aux futurs véhicules électriques de Infiniti. Dans l’habitacle, l’accent sera mis sur le raffinement et le confort à la japonaise. Infiniti promet même une expérience de type lounge.

Espace et attention aux détails

Les ingénieurs tiennent à maximiser le potentiel d’une motorisation électrique. Ainsi, l’architecture quatre roues motrices rappelant la forme d’un skateboard permet de gagner de la place à l’intérieur. Cette aubaine offre, par extension, plus de confort au conducteur et à ses passagers. Infiniti ose parler d’espace relaxant centré sur l’humain et prévu pour accueillir jusqu’à quatre personnes.

Puisque le QX Inspiration n’est qu’un prototype et pas une voiture susceptible d’être commercialisée, Infiniti a mis les petits plats dans les grands, en témoignent les matériaux très luxueux utilisés pour habiller l’habitacle (exemples : marbre, petite branche de cerisiers pour la déco). Cette attention aux détails s’associe à d’immenses écrans installés sur la planche de bord mais également sur le volant rectangulaire. On notera aussi ces faisceaux de lumières qui créent un chemin à suivre quand les portes s’ouvrent — façon tapis rouge. Pour insister sur ce côté accueillant, les sièges pivotent à 30 degrés pour faciliter l’entrée et la sortie dans le SUV.

En plus de vouloir créer une atmosphère relaxante et naturelle, Infiniti songe déjà à la conduite autonome. Ainsi, il imagine un futur où le volant et les pédales se rétracteront pour offrir encore plus d’espace au conducteur.