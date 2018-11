Niu a présenté à l'EICMA de Milan ces derniers modèles. Son U-Mini, scooter proche du vélo électrique, pèse 39 kg et sera bientôt disponible en Europe.

Le constructeur chinois Niu a présenté ses prochains modèles pour ses trois gammes U, M et N, à l’occasion de l’EICMA de Milan qui a débuté le 6 novembre 2018. C’est le petit dernier de leur série U, le U-Mini, qui a attiré l’attention. Ce scooter électrique, annoncé un peu plus tôt, se rapproche du vélo électrique dans son esthétique, mais avec la puissance d’un scooter.

Un poids de 39 kg pour une vitesse de 38 km/h

Le véhicule présenté par Niu surprend. En apparence, il se rapproche d’un vélo électrique : il dispose de pédales fonctionnelles (que le conducteur peut bloquer s’il le souhaite), et ne pèse que 39 kilogrammes. Mais le constructeur chinois parvient à embarquer un moteur arrière Bosch de 800 watts, qui permet au scooter d’atteindre une vitesse de 38 km/h. Sa batterie de 48 volts et de 21 ampères-heure lui offre une capacité d’un peu plus d’1 kilowattheure, qui correspond à une autonomie de 30 à 40 kilomètres.

Le U-Mini embarque également tous les phares et clignotants nécessaires, ainsi qu’un port de charge USB. Dernières caractéristiques à souligner : il dispose de deux amortisseurs à huile et de deux freins hydrauliques.

Niu a aussi présenté une version plus large, le UPro, sans les pédales. Le véhicule pèse 60 kilos, s’appuie sur les mêmes moteur et batterie, mais permet une vitesse de pointe plus élevée. Ce dernier a déjà un prix pour le marché européen : 1,899 €. Le prix du U-Mini devrait être annoncé prochainement, et devrait logiquement être inférieur.

Niu prêt à s’imposer sur un marché croissant

Le constructeur chinois a également dévoilé un nouveau scooter de sa gamme N, destiné aux usages commerciaux, le N-Cargo. Il espère que le modèle va convaincre les services de livraison de nourriture, avec des espaces de rangement plus importants.

Niu va bientôt faire son entrée en bourse, au NASDAQ, à peine 5 ans après sa création. L’entreprise a plus que doublé son chiffre d’affaires entre 2016 et 2017, et affirme posséder 26 % du marché chinois. Il dispose de plusieurs points de vente en France, et pourrait convaincre le marché avec ces nouvelles déclinaisons de ses modèles de base.

