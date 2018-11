Tesla va mettre à jour la fonctionnalité permettant de contrôler sa voiture à distance via son téléphone.

Ce n’est pas de la conduite autonome mais, vu de l’extérieur, cela y ressemblera. Dans un tweet publié le 1er novembre 2018, Elon Musk a effectivement promis une mise à jour pour la fonctionnalité qui autorise le contrôle de sa Tesla à distance. Dans environ six semaines, les propriétaires pourront piloter leur voiture via leur téléphone, comme si elle était radiocommandée.

La mise à jour en question permettra aussi à une Tesla de rejoindre votre position — toujours grâce au téléphone — et « vous suivre comme un animal de compagnie si vous maintenez le bouton sur l’application », explique Elon Musk.

Tesla advanced Summon ready in ~6 weeks ! Just an over-the-air software upgrade, so will work on all cars made in past 2 years (Autopilot hardware V2+).

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2018