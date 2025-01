Lecture Zen Résumer l'article

La marque de moto électrique d’Harley-Davidson, LiveWire, lance une troisième itération de sa S2 baptisée Alpinista. Celle-ci se veut plus sportive, notamment grâce à ses roues de 17 pouces.

Si dans l’industrie automobile les constructeurs se mettent à peu près tous à l’électrique, le monde du deux-roues est bien différent. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les marques historiques ne se bousculent pas. BMW s’est bien lancé sur le marché, où il rencontre d’ailleurs un certain succès avec son CE-04, mais c’est un scooter et non une moto.

Un autre constructeur historique à développer une gamme 100 % électrique est Harley-Davidson. Par le biais de sa marque LiveWire (où Kymco est actionnaire secondaire), l’américain poursuit sa conquête survoltée. Après la One en 2021, les S2 Del Mar et S2 Mulholland présentées en 2023, le constructeur a lancé mercredi 15 janvier la nouvelle S2 Alpinista.

La S2 Alpinista est le quatrième modèle de LiveWire. // Source : LiveWire

Une moto à vocation sportive

La S2 Alpinista ne réinvente pas la roue et reprend la plateforme des deux autres modèles. D’ailleurs, les yeux non avisés pourraient ne percevoir aucune différence entre la Del Mar et cette nouvelle Alpinista. La nouveauté se trouve à l’avant avec l’apparition d’un phare ovale (identique à celui de la Mulholland), alors qu’il est rectangulaire sur la Del Mar.

La nouvelle LiveWire S2 Alpinista. // Source : LiveWire

LiveWire catégorise cette nouvelle déclinaison de la S2 chez les sportives. Comme son nom le suggère, l’Alpinista se veut à l’aise dans les cols de montagne ou du moins les routes sinueuses. La monture adopte en ce sens des roues de 17 pouces favorisant les changements d’angle et par conséquent la maniabilité. Ce diamètre réduit permet également d’abaisser la hauteur de selle de 28 mm (792 mm), pratique pour les plus petits gabarits.

Toujours dans l’optique d’enchaîner les virages, la centrale inertielle à six axes Bosch offre un ABS ainsi qu’un contrôle de traction optimisé en virage, tandis que les six modes de conduite, dont deux personnalisables, permettent d’adapter son style de conduite au gré de ses envies. Rappelons qu’en moto, une centrale inertielle est un ordinateur embarqué calculant la position de la moto dans l’espace pour adapter en conséquence les aides à la conduite.

Jusqu’à 194 km d’autonomie en ville

Côté mécanique, rien de bien nouveau à signaler sur l’Alpinista. On retrouve le même moteur électrique que les autres modèles S2 offrant une puissance de 84 ch et 263 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h s’effectue toujours en seulement 3 secondes. L’alimentation est également commune avec une batterie de 10,5 kWh.

Les roues de 17 pouces de la S2 Alpinista aident à la sportivité. // Source : LiveWire

Grâce à ses plus petites roues, l’Alpinista bénéficie d’une autonomie accrue, annoncée à 194 km en ville et 144 km en cycle mixte. La recharge « rapide » demande toujours 78 minutes pour passer de 20 à 80 % de batterie, tandis qu’il faut compter presque 6 heures sur secteur.

En cycle mixte, l’autonomie de la S2 Alpinista s’élève à presque 150 km. // Source : LiveWire

La LiveWire S2 Alpinista est d’ores et déjà disponible à la commande, au prix de 18 990 €. Pour les détenteurs du permis A2, sachez qu’il est possible de la brider.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+