[Deal du jour] Le Rider 5000W est un des meilleurs scooters électriques équivalents 125 cm³. Avec un design élégant et de bonnes performances, il a tout pour plaire, sauf peut-être un prix plutôt élevé. Il devient un peu plus intéressant avec cette réduction de 300 €.

C’est quoi, la promotion sur ce scooter électrique équivalent 125 ?

Le scooter Rider 5000W équivalent 125 cm³ est proposé avec une réduction de 300 € sur le site français Go2roues. Son prix passe de 4 999 € à 4 690 €. Notez que seul le coloris noir mat est disponible à la commande, pour une livraison en février. Vous retrouverez le deux-roues dans notre guide des meilleurs scooters électriques.

Le scooter électrique Rider 5000W est éligible aux bonus et primes écologiques. Vous pouvez faire une simulation de votre bonus écologique directement sur la page dédiée du site Go2roues.

C’est quoi, ce scooter électrique Rider 5000W ?

Le design du Rider 5000 rappelle celui de la Vespa de Piaggio. Le scooter est élégant et possède de bonnes finitions, avec une conception robuste. Guidon en main, il procure un bon sentiment de sécurité et profite de plus d’une bonne tenue de route. Son gabarit et sa large selle conviennent pour la plupart des tailles et il est même possible d’accueillir un passager, qui pourra stabiliser son assise grâce aux repose-pieds amovibles. La conduite reste simple même avec une deuxième personne à l’arrière.

Les amortisseurs hydrauliques du Rider 5000W encaissent bien les chocs, mais il faudra tout de même éviter autant que possible les routes cabossées. Les accélérations sont franches et peuvent même surprendre. Après un petit temps d’adaptation, vous pourrez fluidifier vos démarrages et atteindre rapidement la vitesse de 50 km/h. Niveau freinage, les disques couplés font un très bon travail. La conduite souple et la sécurité apportée par le scooter en font un très bon modèle pour rouler en ville.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix Notre test du Rider 5000W

À ce prix, le scooter Rider 5000W est-il une bonne affaire ?

300 € de réduction sur un deux-roues écologique parfait pour les déplacements quotidiens, c’est toujours bon à prendre. Le Rider 5000W est équipé d’un moteur 5.2 kW, équivalant à un 125 cm³, qui permet des vitesses jusqu’à 95 km/h. Sa batterie d’une capacité de 3.75 kWh, ou 72 V / 52 Ah, assure environ 50 km d’autonomie à pleine vitesse. Avec des vitesses plus modérées, notamment en ville, l’autonomie peut atteindre les 80 km.

La batterie amovible de 18 kg se recharge en plus de 5 h sur une prise 220 V classique. Le Rider 5000W est aussi doté d’un port de charge externe pour la recharger directement sur le scooter.

Pour aller plus loin avec les deux-roues

👉 Notre test du scooter électrique Rider 5000

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.