Les bras, la tête, les jambes : le corps du conducteur ou de la conductrice de deux-roues motorisés est très vulnérable aux intempéries. Alors que l’hiver pointe le bout de son nez, il est temps de s’équiper. Voici nos conseils.

C’est l’automne. Il fait froid. C’est indéniable : il va falloir se couvrir. Quand on se déplace en deux-roues, on est particulièrement vulnérable aux intempéries — ce n’est pas pour rien qu’il est commun de dire que la carrosserie, c’est votre corps. Contrairement au vélo, il n’y a pas d’effort physique qui compenserait cette baisse de température. Il faut donc bien s’équiper.

Les mains, les pieds, les jambes, la tête : toutes les extrémités sont à protéger en priorité. L’autrice de ces lignes roule en scooter depuis dix ans et en électrique depuis décembre 2020 — voici donc quelques conseils basiques et produits que je peux vous recommander.

Une jupe de scooter est indispensable

C’est l’accessoire le plus utile sur un scooter. Ce qu’on appelle une « jupe » est une toile qui se fixe au niveau du guidon et s’attache à l’avant du deux-roues. L’objectif est que cette protection couvre entièrement les jambes lorsque le conducteur ou la conductrice se met au volant.

Une jupe de protection pour scooter électrique. // Source : go2Roues

Attention, on vous recommande fortement de fixer votre jupe. Le problème de ces toiles, c’est qu’elles s’accrochent avec des scratchs et qu’il est possible de les retirer en très peu de temps. Dans certaines villes françaises, il y a un véritable business de vol et de revente de jupes de scooter — à Numerama, plusieurs journalistes en ont vu disparaître alors qu’elles étaient neuves… Deux conseils : le premier est de fixer la toile avec des rivets directement percés dans la carrosserie. C’est invasif, mais ça résiste mieux aux vols. Le deuxième est de « personnaliser » votre jupe, par exemple, en l’affublant d’un gros tag de couleur voyante, ce qui empêchera les voleurs de la revendre facilement sur le marché de seconde main.

Prêtez attention, quand vous choisissez votre jupe : leur taille varie en fonction des modèles. Pour les scooters électriques, il y a des versions spécifiques.

Les meilleurs gants d’hiver pour rouler en scooter

C’est un comble lorsque l’on essaie de consommer de manière plus responsable et éviter les peaux d’animaux, mais les gants les plus efficaces contre les grands froids restent malheureusement ceux en cuir. La matière permet de couper très efficacement le vent, ce qui ralentit le rafraichissement de l’épiderme. Car c’est une évidence : plus vous roulez longtemps, plus vos mains vont se refroidir. L’objectif est de repousser le plus longtemps possible cette échéance — et les composants en polyester ou en faux cuir sont moins efficaces. Les sous-gants sont également assez peu utiles.

Il est aussi possible d’équiper votre scooter de manchons : ce sont des gros gants, souvent fourrés, fixés sur les poignées de l’engin. L’avantage, c’est que vous n’avez pas à vous trimballer d’immenses gants avec vous. L’inconvénient, comme pour les jupes, c’est qu’il convient de bien les fixer, sous peine de se les faire subtiliser.

Certaines options de gants sur Go2Roues // Source : Go2Roues

Bien choisir son casque de moto ou scooter

Pour un maximum de sécurité, les casques fermés sont les plus recommandés : ils protègent le menton en cas d’accident, ce qui n’est pas le cas de très nombreux casques dits « Jet », souvent plus pratiques car plus petits.

Lorsque le temps se rafraichit, un casque intégral est encore plus indiqué, car il permet de protéger votre visage du vent glacial qui vient fouetter vos yeux, mais également de rester plus au chaud qu’avec un casque à demi-visière. Le seul souci, c’est que dans un habitacle fermé, vous allez faire de la buée : il faudra l’ouvrir légèrement pour laisser passer un peu d’air. Vous pouvez privilégier un casque qui dispose déjà d’une aération prévue pour lutter contre la buée, mais à l’usage, vous remarquerez qu’elle n’est pas suffisante pour vous permettre de voir correctement la route.

Avoir un casque qui ne couvre pas le menton, c’est s’exposer au vent et à la pluie. // Source : Louise Audry pour Numerama

La veste et la sous-veste

Impossible de faire un panorama complet : il existe des milliers de solutions de vestes pour affronter l’hiver en deux-roues motorisés. Certains préfèreront la veste en cuir. Du côté de Numerama, on préfère les alternatives en forme de couches et sous-couches. Par exemple, la sous-doudoune Uniqlo est un classique depuis des années, à la fois fine et isolante. D’autres sites spécialisés en vélo proposent des sous-vestes encore plus fines.

Source : Rains

On recommandera toujours, également, une veste imperméable, de préférence d’une bonne marque comme Rains ou Kway, qui, en plus, vous donnera un très bon style. L’important est aussi de couper le vent, car c’est avec la vitesse qu’on se refroidit le plus vite.

Le pantalon de pluie : pas très sexy, mais si pratique

Vous êtes sorti ou sortie de chez vous un beau matin pluvieux d’automne pour découvrir que votre belle jupe de scooter s’est fait chaparder par un chenapan de la pire espèce ? Il ne reste plus qu’à dégainer un pantalon de pluie. Alors oui, ce n’est pas l’accessoire le plus élégant, mais il tient au sec, et peut s’utiliser aussi à moto — là où les jupes ne servent à rien.

Un pantalon de pluie pour faire du vélo en hiver

