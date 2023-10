[Deal du jour] Le Silence S01 est un scooter électrique équivalent 125 cc. Ses très bonnes performances et son autonomie en font un des meilleurs modèles pour rouler au quotidien. En promotion, il devient bien plus intéressant.

C’est quoi, cette promotion sur ce scooter Silence S01 125 cc ?

Le Silence S01 est habituellement vendu au prix de 7 490 € sur le site de Go2Roues. Il profite en ce moment d’une réduction de 1 100 € et passe ainsi au prix de 6 390 €. Notez que le modèle équivalent 50c c profite aussi d’une réduction, et est actuellement au prix de 5 890 € au lieu de 6 990 €.

Le Silence S01 figure dans notre sélection des meilleurs scooters électriques 125.

C’est quoi ce scooter électrique équivalent 125 cc ?

Le Silence S01 se démarque déjà par son design peu conventionnel, qui aurait tout à fait sa place dans un univers cyberpunk. Sa découpe géométrique, sa batterie apparente et son style sportif en font un scooter reconnaissable entre mille. Les matériaux et les composants utilisés dans sa fabrication sont de plus solides et de qualité. L’assise est confortable et un passager peut facilement monter à l’arrière, sans gêner l’ergonomie et la conduite. Cette dernière est d’ailleurs fluide, avec une accélération douce et efficace, très plaisante pour la ville. Vous atteindrez aisément les 50 km/h en agglomération, et les 95 km/h en dehors.

Vous pourrez compter sur trois modes de conduite différents : Éco, qui limite la vitesse à 45 km/h et augmente l’autonomie, City, un mode équilibré entre puissance et autonomie, et Sport. Ce dernier mode offre en toute logique une conduite plus sportive, avec des accélérations franches, et une vitesse maximale de 95 km/h rapidement atteinte. Notez qu’une marche arrière est aussi présente, elle n’est pas indispensable, mais reste pratique pour se garer en ville.

Est-ce que le Silence S01 vaut le coup avec 1 000 € de remise ?

Malgré l’augmentation des prix des scooters électriques, ce scooter reste un excellent modèle, surtout lorsqu’il baisse son prix de plus de 1 000 €. Le Silence S01 possède une batterie performante, mais aussi très lourde. Avec 40 Kg sur la balance, cela peut même être à frein à l’achat. Heureusement qu’elle est montée sur roulettes pour la transporter facilement. Reste que si vous n’avez pas d’ascenseur chez vous ou à votre travail, la monter sera une épreuve. Notez qu’elle peut toutefois se recharger directement sur le deux-roues.

Toujours est-il qu’elle procure au scooter une excellente autonomie, allant jusqu’à 120 km en mode Éco. comptez une autonomie de 90 km en une seule charge et six heures pour récupérer 100 % de la batterie.

