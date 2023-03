[Deal du jour] Niu est une marque spécialisée dans la mobilité urbaine. Elle propose avec le MQi+ Sport, un scooter électrique équivalent 50cc entrée de gamme intéressant. Acceesible avec le permis AM et à partir de 14 ans, c’est le deux-roues idéal pour se lancer en ville.

C’est quoi, la promotion sur ce scooter électrique 50cc ?

Le site français Go2roues propose actuellement une réduction de 150 € sur le scooter Niu MQi+ Sport. Vendu habituellement 3 399 €, il est en ce moment proposé au prix de 3 249 €. Les modèles Blanc, Bleu, Gris et Noir/Rouge sont en promotion.

C’est quoi, ce scooter électrique MQi+ Sport ?

Niu opte pour un design radical pour son scooter MQi+ Sport. Il possède des lignes droites et des angles vifs, pour un style résolument sportif. Le phare circulaire à l’avant est parfaitement intégré au centre du museau, ce qui confère un style épuré à la carrosserie. Ses coloris unis sont plutôt sobres, en dehors du rouge, qui n’est malheureusement pas en promotion. Niu propose aussi un coloris noir avec liseré rouge, pas forcément le plus élégant, mais qui a le mérite d’accentuer le côté sportif du scooter. Le tableau de bord est pratique, à défaut d’être joli. Complet, il affiche le niveau de batterie, le kilométrage, la vitesse, la géolocalisation et le mode de conduite choisi.

Le M+ Sport pèse moins de 75 Kg et à une taille compacte qui autorise les manœuvres faciles. Pratique pour se faufiler dans la circulation, son faible encombrement vient aussi avec quelques désagréments, notamment si vous faites plus d’1,85 m. Vos genoux risquent, en effet, de toucher le tablier avant, tandis que vous vous sentirez rapidement à l’étroit. La selle permet à un passager de vous accompagner, à condition que la proximité physique avec ce dernier ne vous dérange pas. Néanmoins, la place allouée aux jambes est suffisante et ne gêne aucunement la conduite sur des courts trajets. Pour ranger un casque, il vous faudra passer par l’achat d’un top case et de son support.

Le tableau de bord du Niu MQi+ Sport // Source : Louise Audry pour Vroom par Numerama

À ce prix, le MQi+ Sport est-il une bonne affaire ?

Si vous cherchez un scooter électrique, simple et maniable pour la ville, alors le MQi+ Sport est une bonne affaire. Consultez notre comparatif des meilleurs scooters 50 cm³ en 2023 pour vous aider à le situer sur le marché des scooters équivalents. Le MQi+ Sport est un deux-roues qui ne dépasse pas les 45 km/h. Plusieurs modes de conduite sont disponibles : le mode 1 qui permet de plafonner à 18 km/h et le mode 2 qui permet d’aller jusqu’à 50 km/h. Bien que l’intention soit bonne, le premier mode n’est pas vraiment nécessaire et vraiment trop lent, même en ville. Le mode 2 sera bien souvent privilégié. Le freinage est réactif et puissant, grâce à deux disques à commande hydraulique à l’avant et à l’arrière. Attention toutefois au freinage arrière, parfois trop sec.

Vous pouvez compter jusqu’à 75 km d’autonomie, à condition de rouler lentement. En ville, dans des conditions de circulation normales, comptez plutôt 55 km d’autonomie. La batterie amovible se recharge complètement en 7 heures. Grâce au chargeur fourni, vous pourrez la recharger directement sur le scooter grâce une prise 220 V domestique, ou à la maison et au travail. Notez tout de même que la batterie pèse presque 15 Kg.

Bon à savoir, il est éligible aux bonus et primes écologiques.

