La consultation de votre compte de messagerie par le biais d’une autre plateforme est de nouveau disponible.

Retour à la normale pour la messagerie de La Poste. Après des semaines de service dégradé, le webmail est de nouveau pleinement opérationnel. La page d’accueil affiche un bandeau d’information dans lequel on y apprend que la consultation des mails de La Poste depuis un autre client de messagerie (par exemple Outlook et Thunderbird) est de nouveau autorisée.

Cette consultation extérieure avait été interrompue sans crier gare, et sur une longue durée, suscitant une vive colère des internautes utilisant La Poste. Sur les réseaux sociaux et sur les forums spécialisés, nombreuses ont été les personnes à avoir donné de la voix pour critiquer le manque de communication de l’entreprise et le caractère unilatéral de cette coupure.

Le nouveau message sur la page de connexion. // Source : Capture d’écran

Coupure du POP et de l’IMAP sur La Poste

Les raisons avancées alors par le fournisseur de la messagerie étaient d’ordre sécuritaire. Il était question de comportements anormaux, avec possiblement des tentatives d’accès frauduleux aux comptes : il a fallu suspendre l’utilisation de deux protocoles servant aux courriers électroniques — POP et IMAP — qui servent à lire ses mails ailleurs que dans sa boîte aux lettres.

La Poste parait avoir achevé le renforcement de son service pour éviter ce risque de compromission. En effet, la remise en route des protocoles POP et IMAP avait été conditionnée à la mise en place d’un « accès sécurisé », sans plus de précision. Le bandeau d’avertissement ne se montre pas plus précis. Numerama a contacté La Poste pour avoir des éclaircissements.

Du côté des internautes, ce retour à la normale s’accompagne d’une contrainte : il faut actualiser le mot de passe du compte. C’est la condition sine qua non posée par la société « pour débloquer l’accès sécurisé via les protocoles POP/IMAP ». La mise à jour peut s’effectuer à la connexion, en cliquant sur « mot de passe oublié » ou en passant par une page dédiée.

Le rétablissement de la fonctionnalité est manifestement assez récent, car nous n’avions pas constaté de changement particulier sur le webmail en visitant le service ces derniers jours. Là encore contacté pour des précisions, le groupe La Poste n’a pas encore donné suite à nos demandes au moment de la publication de cet article. Il sera mis à jour le cas échéant.