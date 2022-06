Vous êtes une entreprise à la recherche d’un développeur web freelance, ou bien l’inverse ? La plateforme Freelance informatique se positionne comme l’intermédiaire idéal.

Les développeurs et autres experts du web qui démarrent leur carrière comme indépendants doivent immédiatement affronter une difficulté de taille : dénicher leurs premiers clients. C’est un passage obligé pour étoffer son portfolio, trouver des missions récurrentes et surtout développer son réseau.

Des plateformes comme Freelance-informatique.fr permettent justement de mettre le pied à l’étrier. Elles donnent l’occasion aux développeurs et aux entreprises d’entrer en relation dans le cadre de missions freelances. Une aubaine pour les autoentrepreneurs en quête de missions, mais aussi pour les entreprises avec des besoins ponctuels.

Développeurs ou entreprises, tout passe par des annonces

Le fonctionnement de Freelance informatique est extrêmement simple, au même titre que les sites de petites annonces. D’un côté, on retrouve des annonces de missions postées par des organismes à la recherche de main d’œuvre. Elles contiennent un descriptif des missions et des compétences recherchées, la durée et la localisation.

De l’autre côté, chaque développeur dispose de sa propre page sur Freelance informatique. Sur celle-ci, il peut mettre à disposition son CV. Il comprends les expériences passées, la formation, mais aussi les compétences techniques.

L’interface de Freelance informatique // Source : Freelance-informatique.fr

L’avantage de la plateforme Freelance informatique, c’est qu’elle fonctionne à double sens. Les développeurs peuvent eux-mêmes postuler à des missions qui les intéressent, tandis que les entreprises ont la possibilité de contacter directement des profils qui leur correspondent.

Une large palette d’experts

Développeur Python, JavaScript, data scientist, UX designer… La plateforme Freelance informatique déborde de profils variés couvrant les différents aspects du web. On trouve d’ailleurs un certain nombre d’experts et de consultants capables d’orienter la transformation numérique d’un organisme.

Par exemple, Freelance informatique dispose de plusieurs profils de consultants en cybersécurité. Un domaine d’expertise qui figure d’ailleurs parmi les plus recherchés actuellement par les entreprises présentes sur la plateforme.

Du télétravail comme du présentiel

Télétravail ou présentiel : Freelance informatique s’adapte au marché de l’emploi actuel. Les freelance peuvent indiquer sur leur profil dans quelles conditions ils désirent travailler. Certains profils ne sont disponibles qu’en télétravail, tandis que d’autres acceptent de travailler en présentiel, à condition que les locaux soient à proximité.

Le choix est aussi laissé aux entreprises qui laissent des annonces sur Freelance informatique. Chacune d’elles indique si la mission doit être réalisée en présentiel, en télétravail, ou les deux.

Voici comment sont présentées les missions // Source : Freelance-informatique.fr

L’outil ultime pour les pros du web

Le dernier avantage de Freelance informatique se trouve dans son prix. C’est bien simple, la plateforme est totalement gratuite pour les freelances à la recherche de missions. Du côté, des entreprises, trois offres existent, dont une entièrement gratuite. Celles qui sont payantes ont plus d’avantages, comme un accompagnement à la recherche de profils adaptés.

Avec pas moins de 117 000 profils inscrits sur Freelance informatique, la plateforme se place comme l’une des références du secteur en France. Chaque jour, plusieurs nouvelles missions viennent alimenter un catalogue déjà très complet d’offres. Un large choix qui permet aux profils de se diriger seulement vers des prestations qui les intéressent.