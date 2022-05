[Deal du jour] Grâce à sa réduction de presque 20 euros chez Boulanger, la Logitech MX Master 2S est la meilleure offre du moment pour une souris.

Dès son premier modèle, la MX Master de Logitech a su convaincre les utilisateurs. La version suivante, la MX Master 2S, ne fait pas exception, et est encore souvent citée comme la meilleure solution existante (hors souris gaming). Aussi, quand cette souris sans fil est en promotion comme ici, il serait dommage de se priver si vous recherchez un produit notamment pensé pour travailler confortablement et efficacement. En plus de la réduction en cours chez Boulanger, appliquez le code promo MERCI15 pour la faire tomber à 51,80 euros.

Logitech MX Master 2S // Logitech

Pour mieux comprendre l’offre

Que propose exactement la Logitech MX Master 2S ?

Malheureusement réservée aux droitiers avec sa forme ergonomique particulière, la solution de Logitech se branche sans surprise en Bluetooth ou en USB. Compatible Windows, macOS et Linux, cette souris est pensée pour fonctionner sur presque toutes les surfaces, y compris le verre. Dotée de 7 boutons configurables, d’une molette à défilement intelligent et d’une seconde molette sous le pouce pour défiler de manière horizontale, la solution de Logitech dispose également d’une bonne autonomie (70 heures, ou une journée complète après seulement 3 minutes de charge) et se recharge en 3 heures. Enfin, la fonctionnalité Flow permet de passer aisément d’un ordinateur à un autre (jusqu’à 3) : pratique si vous souhaitez travailler sur plusieurs appareils avec un seul curseur.

Que propose Boulanger ?

Outre la récupération en magasin ou l’expédition à domicile, gratuits dans les deux cas, Boulanger permet de retourner son produit sous 15 jours. N’oubliez pas d’utiliser le code MERCI15 pour profiter du meilleur prix sur la Logitech MX Master 2S !

Quelles alternatives pour travailler sans fil ?

Outre la Logitech MX Master 3, plus onéreuse mais légèrement améliorée, d’autres solutions du constructeur suisse peuvent valoir le coup. La MX Anywhere 3 notamment est plus compacte et ambidextre, et la MX Vertical devrait plaire aux amateurs de souris verticales. Enfin, la Microsoft Surface Mobile Mouse ou encore la Apple Magic Mouse 2 sont toujours des solutions envisageables si vous ne courez pas après les fonctionnalités.

