Mercredi soir à 19 heures, Google organise son traditionnel événement pour les développeurs. Une nouvelle fois, toujours à cause du Covid, il s’agit d’une conférence virtuelle.

Microsoft a la Build, Apple a la WWDC, Google a l’I/O.

Tous les ans, les géants de la tech organisent leur grand salon dédié aux développeurs, au cours duquel ils annoncent de nombreuses nouveautés prévues pour les prochains mois. Le but est de les familiariser à ces innovations (pour qu’ils adaptent leurs apps), mais aussi de dévoiler plusieurs projets à destination du grand public.

Les conférences développeurs sont souvent les plus riches et concernent des millions de personnes (une mise à jour d’Android va impacter des millions de smartphones gratuitement, alors qu’un nouveau produit se réserve à celles et ceux qui l’achètent).

Mercredi 11 mai à 19 heures, Google organise son I/O ’22. Personne ne sera sur place en raison du Covid, mais la marque prévoit de nombreuses nouveautés. L’événement peut-être suivi sur YouTube (une des propriétés de Google) et sera, bien entendu, décortiqué par les journalistes de Numerama.

Où et quand suivre la Google I/O 2022 ?

Deux vidéos sont proposées par Google sur YouTube. Il y a une diffusion classique de l’événement, en direct dès 19 heures. Et une autre à destination des malentendants, en langage des signes. Ce n’est pas la première fois que Google fait cette distinction.

Quelles sont les annonces attendues ?

Au programme des nouveautés de l’I/O 2022, il y a bien entendu Android 13, la future mise à jour à destination des smartphones et tablettes utilisant l’OS de Google. La liste des nouveautés est pour l’instant petite, les premières versions bêta déjà disponibles ne sont pas très impressionnantes.

En plus de nombreuses nouveautés logicielles (Google adore utiliser l’I/O pour impressionner avec son assistant vocal ou son savoir-faire en matière d’intelligence artificielle), on s’attend aussi à des nouveautés matérielles. Un Pixel 6a, cousin milieu de gamme du Pixel 6, est espéré, tout comme la Pixel Watch, première montre connectée de Google. D’autres surprises pourraient être au programme, mais il faudra attendre la conférence pour en savoir plus.