Après une interruption en 2020, la conférence Google I/O revient cette année dans un format exclusivement en ligne. Suivez en direct les grandes annonces de l'événement sur Numerama.

L’épidémie du coronavirus a privé Google en 2020 de sa conférence I/O, qui est l’un des moment de l’année où l’entreprise s’adresse directement aux développeurs et développeuses, mais aussi au reste du public. En 2021, le Covid-19 n’est toujours pas parti. Par contre, l’événement Google I/O revient. Compte tenu des circonstances sanitaires, elle se déroule exclusivement en ligne.

Le rassemblement est historiquement l’occasion d’apercevoir les prochaines évolutions du système d’exploitation mobile Android, et ce que prévoit Google à court et moyen terme pour l’ensemble de son écosystème logiciel et matériel. L’événement, qui se déroule cette année du 18 au 20 mai, reste l’un des grands rendez-vous du numérique et de la tech, du fait du poids très important de l’entreprise américaine.

Outre les interventions attendues des principaux cadres de l’entreprise, de nombreuses sessions sont attendues — il y en a littéralement des dizaines. Certaines sont très techniques et n’intéresseront pas tout le monde. D’autres sont plus générales et devraient être l’occasion d’avoir des nouvelles des principaux produits et services du groupe. Vous pouvez suivre cela direct sur YouTube, via le lecteur intégré.

Quoi ? La Google I/O.

La Google I/O. Quand ? Le 18 mai à partir de 18 heures, heure de Paris.

Le 18 mai à partir de 18 heures, heure de Paris. Où ? Ici, sur YouTube ou sur le site officiel.

Ici, sur YouTube ou sur le site officiel. Que verra-t-on ? Des nouvelles d’Android 12, mais aussi Wear OS, les Pixel Buds A et des évolutions autour de Google Assistant.

À quoi faut-il s’attendre avec cette nouvelle édition de Google I/O ?

Tout d’abord, on devrait avoir des nouvelles d’Android 12, la prochaine version de l’O.S. mobile de Google. Sa version bêta circule depuis quelques temps, et les fuites sur un nouveau design laissent à penser qu’elle occupera une place centrale à I/O. Du côté du matériel, une nouvelle paire d’écouteurs, les Pixel Buds A, est attendue, avec un design semblable aux Pixel Buds de 2020, mais à un prix plus attractif

Le planning de Google I/O réserve deux sessions aux nouveautés de Wear OS, ce qui suggère que Google a des choses à dire sur l’OS dédié aux montres connectées — qui n’a pas connu le succès escompté. Google Assistant doit lui aussi être au cœur de la session. On murmure qu’il y aurait un mode conversation capable de fonctionner sans le mot-clé « OK Google » à chaque fois.

Et le Pixel 6, alors ? Il est vrai que l’édition 2019 de Google I/O avait été l’occasion de lancer les Pixel 3a et 3a XL. L’hypothèse d’une présentation d’une nouvelle ligne de smartphones à cette édition paraît peu probable mais on n’est jamais à l’abri d’une surprise. Dans tous les cas de figure, vous retrouverez toutes les actualités sur Numerama, en suivant entre autres le tag Google I/O.

