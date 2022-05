[Deal du jour] Micromania propose actuellement la Xbox Series S à prix réduit. Une bonne affaire, d’autant plus qu’il s’agit de la seule console « next-gen » actuellement disponible dans le commerce…

Cela ne vous aura probablement pas échappé : cela fait des mois que la PlayStation 5 et la Xbox Series X sont quasiment impossible à trouver. Et si la Nintendo Switch ne vous intéresse pas ou qu’un PC n’est pas dans vos moyens, il reste la solution de la Xbox Series S. Micromania la propose actuellement à 269,99 euros au lieu de 299,99 euros. Une réduction certes limitée, mais les promotions sur les consoles récentes sont si rares qu’il serait dommage de passer à côté.

La Xbox Series S quand elle est debout // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’est-ce que la Xbox Series S ?

Avec son petit prix et son format réduit, la Xbox Series S ne dispose donc pas de lecteur Blu-Ray. Contrairement à la Xbox Series X, plus puissante mais aussi plus chère, la Xbox Series S ne peut pas proposer une résolution 4K pour les jeux. Pour jouer sur Xbox Series S, il faudra donc acheter vos jeux au format dématérialisé (ou jouer avec le Game Pass). Disposer d’une bonne connexion Internet sera donc un plus non négligeable. De même, vous voudrez peut-être investir dans un disque dur externe pour accompagner les 512 Go d’espace de stockage interne (SSD).

Outre la console en elle-même, une manette et un câble HDMI sont fournis.

Quels sont les bonus et avantages chez Micromania ?

Micromania propose comme bien d’autres de payer sa Xbox Series S en plusieurs fois (avec des frais supplémentaires). Une extension de garantie à 44,99 euros est également proposée, tandis qu’il est possible d’aller retirer sa console gratuitement en magasin. L’expédition à domicile ne sera en revanche pas gratuite, tandis que Micromania propose un système de carte de fidélité débloquant notamment des bons d’achats et divers avantages (retrait 1h, réservation d’un produit…).

Xbox All Access, qu’est-ce que c’est ?

Si acheter la Xbox Series S ne vous suffit pas, Micromania propose également le Xbox all access. Il s’agit d’un abonnement à 24,99 euros par mois qui combine un achat de Xbox Series S sur 24 mois au Xbox Game Pass dans sa version Ultimate afin de profiter de centaines jeux sans frais supplémentaires. Notez que vous pouvez également vous offrir la console et souscrire au Xbox Game Pass à côté.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.