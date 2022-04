Vous cherchez un PC portable pour jouer ? Le Lenovo Gaming 3 profite d’une grosse promotion

[Deal du jour] Sur Cdiscount, on trouve aujourd’hui un ordinateur portable gaming au bon rapport qualité/prix, avec en bonus une jolie remise. En revanche, une complication de taille est à signaler : ce PC Lenovo n’a pas de système d’exploitation préinstallé.

Soyons clairs tout de suite : si vous ne savez pas ce qu’est un système d’exploitation ou comment en installer un, l’offre qui va suivre risque de ne pas trop vous intéresser. En effet, le PC portable Lenovo Gaming 3 15ACH6 en promotion aujourd’hui chez Cdiscount vient sans OS. Il faudra donc se procurer Windows (par exemple) et l’installer par vos propres moyens, à l’aide d’une clé USB bootable. Si vous savez faire tout ça ou que vous pouvez vous faire aider, alors l’offre du jour devrait vous intéresser.

Exceptionnellement, le PC Lenovo Gaming 3 15ACH6 est proposé au tarif de 724,99 euros, au lieu de 999,99 euros. On profite d’une réduction de 250 euros, puis d’un code promo (25DES299) valable uniquement aujourd’hui pour réduire d’encore 25 euros la facture.

LENOVO Gaming 3 15ACH6 // Source : Lenovo

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques du Lenovo Gaming 3 ?

Doté d’un écran Full HD (1920 x 1080) de 15,6 pouces, ce PC portable devrait plaire aux joueurs grâce à son taux de rafraichissement de 120 Hz. Il est propulsé par un combo convaincant à base du processeur AMD Ryzen 5 5600H, de 16 Go de mémoire vive et d’une carte graphique Nvidia Geforce RTX 3050. Côté stockage, seul un SSD de 512 Go est là. Comptez donc sur de solides performances, mais sur peu de place.

« Sans OS » ? Késako ?

Windows n’est pas installé sur le Lenovo Gaming 3. Ainsi, à la sortie de son carton, vous ne pourrez rien faire de votre PC portable avant d’y avoir installé le système d’exploitation de Microsoft (ou Linux, chacun fait ce qu’il veut !). Il faudra donc vous procurer une licence et une image de l’OS sur une clé USB et l’installer ou le faire installer. Par exemple, Amazon propose Windows 11 à 118,88€.

Quels sont les avantages à commander chez Cdiscount ?

Cdiscount propose notamment de payer en 4 fois (pour un peu plus cher au final), mais aussi deux garanties facultatives (panne + assistance ou casse + vol), autour des 100 euros chacune. Des réductions ou plus de souplesse dans le règlement sont également d’actualité au cas où vous posséderiez une carte Cdiscount. Pour profiter de la livraison gratuite en dehors de certains points relais, l’abonnement Cdiscount à volonté sera nécessaire (29 euros par an avec 6 jours d’essai gratuit).

