[Deal du jour] Pour le télétravail, le streaming ou la visio avec ses amis, la webcam Logitech C925E est très convaincante. Elle est temporairement à petit prix chez Cdiscount.

La pandémie nous a permis de réaliser une chose : la webcam intégrée à nos ordinateurs est trop souvent médiocre. Si vous n’avez pas encore opté pour une caméra plus « professionnelle », Cdiscount propose, lundi 11 avril, la Logitech C925E à 49,99€ au lieu de 109€, soit une réduction de plus de 50%. Capable notamment de diffuser en 1080p, cette caméra saura assurément répondre aux besoins de la vaste majorité des utilisateurs.

Pour des besoins plus élevés, il y a aussi la Logitech Ultra HD Pro Business Brio capable de filmer en 4K. Elle profite aussi d’une solide promotion puisqu’on la trouve à 99,99€ au lieu de 239€.

Logitech C925E // Source : Logitech

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques de la Logitech C925E ?

Avec son design sobre et son clip de fixation universel, la webcam de Logitech peut s’accrocher à n’importe quel écran (il est également possible de la poser à côté grâce à son pied intégré). La Logitech C925E se branche en USB à votre ordinateur (Windows, macOS ou ChromeOS) et peut diffuser une image en Full HD (1080p) ou en HD (720p), dans les deux cas à 30 images par seconde. Elle dispose également de 2 microphones intégrés au cas où vous n’auriez pas de micro-casque, ce qui la rend très pratique pour les appels vidéo à la maison. Enfin, on relève enfin la présence d’un volet de protection qui permet de cacher la caméra quand on n’en a pas besoin.

À qui s’adresse cette webcam ?

Avec ses caractéristiques solides et une partie logicielle simple et complète, la Logitech C925E se prête à tous les usages. Seuls les professionnels ou streamers les plus exigeants préfèreront peut-être une caméra avec plus d’options et capable de filmer en 4K ou à 60 images par seconde, comme la Logitech Ultra HD Pro Business Brio évoquée plus haut.

Que propose Cdiscount ?

En plus de proposer de payer en plusieurs fois, Cdiscount permet de souscrire en option à des garanties panne et/ou casse, tandis que la livraison dans certains points relais est gratuite (sinon facturée entre 3,99 et 9,99€ selon votre choix). Si vous souhaitez profiter de la livraison express gratuite, il est possible d’essayer pendant 6 jours l’offre Cdiscount à volonté, ensuite facturée 29€ par an.

