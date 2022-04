Débits élevés et latence réduite : comment la 5G peut devenir une alliée pour les entreprises ?

Avec l’essor des objets connectés, de l’Internet of Things et des services basés sur le Cloud, les besoins en Internet très haut débit des entreprises sont plus forts que jamais. Dans ce contexte, la 5G se présente comme un meilleur allié que la fibre.

Réduction des temps de latence, essor du cloud gaming, vitesse et taille des téléchargements grandement améliorées, sur le papier, la 5G ne manque pas d’atouts pour améliorer significativement le quotidien des français. Cela dit, cette norme réseau, toujours en cours de déploiement en France, est également une aubaine pour les entreprises.

Techniquement, la 5G est capable de délivrer un tel débit (jusqu’à 10 fois plus élevé que celui de la 4G) et une si faible latence (jusqu’à 10 fois moins élevée que la génération précédente) qu’elle permet une communication plus rapide et plus large entre différents appareils connectés.

Pour les entreprises, les bénéfices sont nombreux. Une meilleure productivité, bien entendu, mais aussi un contrôle des informations (vraiment) en temps réel. Les entreprises spécialisées dans le Machine to Machine (ou M2M) et l’IoT, telles que Wireless Logic, développent des forfaits 5G pour s’adapter aux nouveaux besoins des sociétés.

M2M ? IoT ? Qu’est-ce que c’est ?

Au risque d’enfoncer une porte ouverte : un objet connecté n’est pas simplement un appareil équipé d’une diode qui clignote ou d’un écran LED qui affiche un « Hello World ». Il s’agit d’un appareil qui communique avec un ou plusieurs autres objets via des normes réseau. Les deux plus connues sont le M2M (pour Machine to Machine, qui est généralement lié au monde professionnel) et l’IoT (pour Internet of Things, que le grand public connaît mieux). Il s’agit plus précisément de l’association des technologies de l’information et de la communication, avec des objets dits intelligents et communicants et cela dans le but de fournir à ces derniers les moyens d’interagir sans intervention humaine avec le système d’information.

Les trois usages principaux de la 5G. // Source : Arcep

Les appareils M2M sont basés sur des technologies permettant à deux machines de communiquer entre elles, sans intervention humaine. Aïeule de l’IoT, cette norme est souvent utilisée dans un environnement fermé, pour un usage monotâche. Par exemple, un robinet connecté peut couper l’arrivée d’eau si une baisse de pression est détectée dans la canalisation.

Plus récent, l’IoT va plus loin, puisqu’il repose sur le Cloud, ce qui lui permet non seulement de connecter plusieurs objets entre eux, mais également d’unifier des tâches différentes et complexes dans un écosystème. Cela permet, entre autres, le développement de services avec abonnement, notamment dans la surveillance domestique. En effet, lors d’une intrusion, le système va non seulement déclencher l’alarme, mais aussi activer les caméras, contacter les autorités ou le service de sécurité et verrouiller les accès en fonction des informations collectées par les différents capteurs. Le tout via un seul et même service.

Concrètement, à quoi va servir la 5G en entreprise ?

La 5G est donc une vraie plus-value pour les entreprises s’appuyant sur les technologies IoT, puisque le débit ultra élevé et la réduction de latence permettent une communication en temps réel entre les divers appareils, et ce même dans des tâches complexes.

Imaginons une entreprise spécialisée dans la télésurveillance offrant une prestation à une grande ville. L’IoT permet de collecter toutes les informations capturées par les caméras et les divers capteurs répartis dans l’agglomération, et de les réunir au même endroit.

L’avantage d’une carte SIM 5G est multiple pour ce type de service. Le haut débit permet de profiter d’un flux vidéo en temps réel, et dans une qualité graphique élevée. Cela réduit le nombre d’erreurs lors de l’identification d’une menace potentielle. La réduction du temps de latence permet au système de réagir plus vite à un problème… Sans avoir à le câbler.

Les avantages d’une SIM 5G. // Source : Wireless Logic

Enfin, une carte SIM 5G offre une grande mobilité. Vous pourrez profiter des mêmes performances de connexion où que vous soyez, et non plus seulement sur le site de votre entreprise.

Wireless Logic : les avantages d’un service M2M de qualité

Dans le cas de la carte SIM M2M proposée par Wireless Logic, en cas de panne d’une antenne 5G, votre réseau se connectera automatiquement à l’antenne la plus proche pour ne pas interrompre le bon fonctionnement de vos services. Une adaptabilité que ne permet pas un forfait fibre puisqu’en cas de panne, vous devez attendre le retour à la normale ou l’intervention d’un technicien extérieur.

Vous pouvez contrôler votre réseau en temps réel. // Source : Wireless Logic

Bien entendu, l’IoT associé à la 5G seront extrêmement bénéfiques aux entreprises de transport routier disposant de véhicules autonomes. Pour peu que la ville dispose d’équipements urbains connectés, les véhicules pourront obtenir en temps réel des informations sur le trafic, la disponibilité des stations de recharge et la législation en cours (interdiction de circuler dans certaines zones, etc.) afin d’optimiser leur trajet. Là encore, une carte SIM 5G offre une grande mobilité que ne permet pas la fibre.

165 pays et 750 opérateurs dans le monde

Bien entendu, chaque entreprise a des besoins différents. C’est pourquoi Wireless Logic propose une offre carte SIM M2M personnalisable en fonction de vos attentes.

Wireless Logic group se place comme leader européen dans le domaine du Management IoT Connectivity. Il propose entre autre une offre de carte SIM M2M ainsi qu’une plateforme de gestion de la connectivité.

Un service qui s’adapte aussi bien aux étapes de prototypage nécessitant une poignée d’appareils qu’au déploiement à grande échelle, que ce soit en France ou en Europe. Avec une unique carte SIM M2M, il est possible d’avoir accès à tous les réseaux en France, en Europe et dans le monde (165 pays et 750 opérateurs dans le monde) en GSM, 3G, 4G, 5G ou LTE-M.