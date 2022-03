LG C1 : la petite télé OLED 4K (48 pouces) tombe sous les 850 euros

[Deal du jour] Avec sa petite diagonale, le TV OLED48C1 est idéal pour les petits intérieurs. Ce téléviseur offre une image très bien définie et éclairée, capable de sublimer vos films et séries, et même le rendu d’une console next-gen. Aujourd’hui son prix devient plus intéressant : le TV passe de 1 199 euros à 849 euros.

Les petits téléviseurs ont aussi le droit à l’OLED. La preuve avec les modèles lancés par LG : sa série C1, très appréciée, comporte une référence de 48 pouces. Et le TV OLED48C1 a bien des atouts, entre sa qualité d’affichage très maîtrisée, sa prise en charge du HDMI 2.1 pour le gaming et ses compatibilités avec les meilleures normes vidéo, avec le meilleur de l’OLED (un taux de contraste infini !). Aujourd’hui il profite d’un meilleur rapport qualité-prix avec une réduction de 350 euros sur son prix initial.

Au lieu de 1 199 euros, le LG C1 de 48 pouces est actuellement en promotion à 849 euros sur le site Rue du commerce, soit une économie de 350 euros sur la facture.

LG OLED C1 // Source : LG

Pour mieux comprendre l’offre

Pourquoi la gamme C1 est encore aujourd’hui très appréciée ?

Après les nouvelles annonces de LG durant le CES 2022, les téléviseurs de l’année précédente cèdent leur place… Pourtant la gamme C1 de l’année 2021 a réussi à devenir une référence si ce n’est la meilleure, des téléviseurs OLED. Dans ce bon plan, il s’agit du plus petit modèle : 48 pouces. Cette diagonale reste largement suffisante pour visionner confortablement tous les contenus possibles. D’autant plus qu’elle sera idéale pour les petits intérieurs.

On a droit à un design ultra-fin et élégant sous tous les angles. Ce téléviseur s’intégrera facilement dans votre intérieur, que ce soit sur un meuble ou accroché à un mur. Quant à sa dalle OLED, elle assure des contrastes infinis, des noirs profonds et une très bonne calibration des couleurs. Autrement, le téléviseur propose aussi des compatibilités avec le Dolby Vision IQ, HDR10 (mais pas HDR10+), ainsi que le Dolby Atmos pour un son bien immersif. Et côté performances, le modèle est propulsé par le processeur Alpha 9 Gen 4 AI 4K, qui apporte un petit boost de puissance par rapport à la génération précédente. De quoi profiter d’une très bonne optimisation des contenus, ainsi que de bons ajustements au niveau du son.

Est-ce qu’il convient pour une utilisation gaming ?

Il est bon à savoir que ce modèle sera aussi idéal pour jouer aux jeux vidéo. Ce téléviseur se dote d’une connectique HDMI 2.1 qui autorise la 4K à 120 FPS et prend en charge le taux de rafraîchissement variable (VRR), pratique pour lutter contre les déchirures d’écran, ou tearing. On retrouve également l’AMD Freesync et Nvidia G-Sync pour bénéficier en permanence d’une fréquence d’images fluide pour vos jeux. Le TV C1 sera donc particulièrement adapté aux consoles next-gen (PlayStation 5 et Xbox Series X). De plus, l’écran sera rafraîchi à 100 Hz, ce qui est largement suffisant pour profiter d’une belle fluidité. Et ce n’est pas tout : on pourra aussi compter sur un faible taux de réponse d’1 ms seulement.

Comme les autres téléviseurs de la marque coréenne, le TV C1 est une SmartTV qui tourne sous le système d’exploitation WebOS (6.0), qui se démarque par sa fluidité et son côté intuitif. Bien entendu, on retrouve les applications phares, comme Netflix, Prime ou YouTube. Le modèle 48C1 est aussi compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et HomeKit, pour profiter du contrôle vocal. Enfin, il est également possible de diffuser du contenu depuis votre smartphone, en passant par Miracast ou AirPlay 2.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.