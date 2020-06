Oppo a sorti il y a quelques jours son smartphone porte-étendard : l’Oppo Find X2 Pro. Un appareil qui embarque ce qui se fait de mieux actuellement en termes de technologies et d’innovations sur un smartphone Android.

Depuis le début de l’année, tous les smartphones premium des grandes marques sont sortis avec des défauts rédhibitoires. Ici, une batterie qui s’essouffle rapidement, là une absence criante de services Google et chez d’autres, une encoche immense qui mange le haut de l’écran. En 2020, il semble que concevoir un smartphone très haut de gamme nécessite de faire des concessions. Un comble pour des appareils qui sont censés être parfaits tout en affichant le savoir-faire de leurs constructeurs.

C’est dans ce contexte qu’une marque encore peu connue en France a sorti au début du mois de juin un nouveau smartphone dont l’objectif est de ne faire aucune concession, que ce soit termes de performances, de design, de photo ou de fiche technique. Il s’agit de Oppo et de son récent Oppo Find X2 Pro.

Pas de compromis sur le design : du cuir vegan et une coque en céramique

Qu’attendre de l’esthétique d’un smartphone haut de gamme en 2020 ? Un écran totalement borderless, une encoche réduite au strict minimum et des matériaux premium. C’est l’approche d’Oppo avec le Find X2 Pro. Son grand écran de 6,7 pouces possède des bords latéraux doucement arrondis qui cachent les bordures latérales. Quant à la caméra frontale, elle se loge dans un discret poinçon sur la partie supérieure gauche de l’appareil. Une approche classique mais élégante.

C’est surtout au dos de l’appareil qu’Oppo a innové. Pas question de verre ou de métal ici, mais plutôt de cuir vegan ou de céramique à haute densité, les deux matériaux disponibles sur le Find X2 Pro. Le résultat est non seulement original, il se révèle très agréable à prendre en main. Quant au module comprenant l’appareil photo, il reste sobre avec un placement vertical qui n’encombre pas la face arrière du téléphone.

Pas de compromis sur la photo : un capteur très polyvalent

Sur le Find X2 Pro, Oppo n’a pas multiplié gratuitement le nombre de capteurs du bloc photo. Ils sont au nombre de trois. Le mot d’ordre est ici polyvalence. On y trouve :

Un module photo téléobjectif de 13 mégapixels (f/3,0), zoom optique ×5 et zoom hybride ×10 ;

Un module photo ultra grand-angle de 48 mégapixels (f/2,2) ;

Un module photo principal de 48 mégapixels (f/1,7)

Plutôt qu’un long discours, voici quelques photos prises ces derniers jours avec le Find X2 Pro :

Pas de compromis sur la fiche technique : performances et 5G au rendez-vous

Sous la coque du Find X2 Pro se trouvent enfin de véritables innovations technologiques, qui ont un intérêt au quotidien. Sa fiche technique est particulièrement musclée. S’il ne fallait retenir que trois choses, les voici :

Un écran OLED avec une fréquence d’affichage de 120 Hz. C’est une caractéristique encore très rare sur les smartphones haut de gamme de 2020. Comme sur les écrans de PC, cette fréquence d’affichage très élevée assure une bien meilleure fluidité à l’affichage du téléphone, au point qu’il est douloureux de revenir à un écran classique de 60 Hz. Oppo a d’ailleurs poussé le vice jusqu’à permettre cette fréquence d’affichage sur la définition QHD de l’écran. Le Oppo Find X2 Pro est aujourd’hui le seul smartphone à le proposer.

Une compatibilité avec la 5G. Quand bien même la 5G n’est pas encore déployée en France, le Oppo Find X2 Pro dispose déjà d’une puce 5G (SA et NSA) qui lui garantit sa compatibilité avec les bandes de fréquence françaises. C’est donc un smartphone que l’on peut conserver plusieurs années sans ressentir le besoin de changer pour goûter au réseau très (très) haut débit.

La recharge rapide la plus performante du moment. Nos confrères de Frandroid ont fait le test : en 20 minutes, la batterie du Oppo Find X2 Pro passe de 10 à 79 %. Pour parvenir à ce résultat impressionnant, Oppo a intégré sa technologie Super VOOC au chargeur du téléphone, qui affiche une puissance de 65 Watts. Encore un record du genre.

L’Oppo Find X2 Pro est déjà disponible à la vente

Avec son design soigné, son capteur photo performant et ses nombreuses innovations, le Oppo Find X2 Pro est aujourd’hui considéré comme le smartphone le plus équilibré de l’année par Frandroid et la presse spécialisée en général. Sans défaut rédhibitoire, Oppo a démontré avec son nouveau smartphone qu’elle était capable de faire mieux que les grandes marques traditionnelles du monde du smartphone.

L’Oppo Find X2 Pro est disponible depuis quelques jours en France. Il est affiché au prix de 1 199 euros, que ce soit avec une coque en cuir vegan ou en céramique à haute densité. Smartphone plus que haut de gamme oblige, il dispose d’un espace de stockage interne de 512 Go et de 12 Go de RAM.

Pour toute commande passée avant le 28 juin, une paire d’écouteurs sans fil Oppo Enco Free d’une valeur de 129,90 euros est offerte dans les boutiques qui participent à l’opération. Il s’agit d’écouteurs Bluetooth qui ont la particularité de s’utiliser de deux manières différentes, aussi bien en mode intra-auriculaire qu’en mode semi-intra grâce aux différents embouts inclus.

Crédit photo de la une : Humanoid xp