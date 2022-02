NSA, KFC : ces blagues cachées dans les abonnements des comptes Twitter

Sur Twitter, certains comptes se servent de leurs abonnements pour faire passer des messages cachés. Voici quelques exemples qui nous ont fait rire, comme KFC France qui ne suit que des comptes de policiers et de gendarmes (des poulets, vous l’avez ?).

Sur Twitter, certains CM (community manager) font des blagues cachées. Sans que personne ne s’en rende compte, ils utilisent les abonnements de leurs comptes pour faire rire les petits malins qui tomberont sur l’information, souvent par hasard. C’est en écrivant un article sur le lanceur d’alerte Edward Snowden que nous nous en sommes rendu compte, ce qui nous a donné envie d’écrire sur le phénomène.

Bien sûr, il est probable que nous passions à côté de nombreuses blagues, peut-être meilleures que celles que vous retrouverez ci-dessous. Si vous avez d’autres exemples en tête, n’hésitez pas à nous mentionner sur les réseaux sociaux. Nous les relayerons avec grand plaisir ! En attendant, voici une petite sélection de blagues qui nous ont fait rire.

Edward Snowden surveille la NSA

Ancien employé de la NSA, Edward Snowden s’est fait connaître en révélant l’existence de plusieurs programmes de surveillance de masse. Réfugié en Russie depuis, il utilise régulièrement son compte Twitter pour dénoncer les politiques et les entreprises qui, selon lui, ne respectent pas assez la vie privée (ou, comme tout le monde, pour donner son avis sur tout et rien). Suivi par 5,1 millions de personnes, Edward Snowden ne suit qu’un seul compte : celui de la NSA. Une petite blague que l’on pourrait interpréter comme une inversion des rôles. C’est lui qui garde l’œil sur son ancien employeur désormais qui, étrangement, ne l’a pas bloqué.

KFC France et les poulets

Le compte français de KFC est, de loin, celui qui nous a le plus fait rire. Si c’est plutôt le rival Burger King qui est habitué aux blagues sur les réseaux sociaux, le fast food spécialisé dans le poulet a eu l’incroyable idée de s’abonner à 109 comptes tous liés à la police ou à la gendarmerie. En plus du ministère de l’intérieur, de la gendarmerie de l’Orne ou du commissariat du Havre, il suit des dizaines de policiers qui le revendiquent dans leurs biographies. La blague est assez simple à comprendre : policiers et gendarmes sont des « poulets ».

KFC France aime bien les forces de l’ordre. // Source : Capture Numerama

La recette de KFC aux États-Unis

Il est toutefois probable que l’idée du CM de KFC France vienne de son homologue américain. En effet, le compte US de KFC est abonné à 11 personnes. Il suit notamment des « Herb » (Herb Alpert, Herb Sendek, Herb Scribner…) mais aussi Victoria Beckham, Emma Bunton, Geri Horner, Mel C et Melanie Brown, les anciennes « Spice » Girls. Vous l’avez ? 11 herbes et épices, comme dans la recette des Tenders.

KFC a eu une idée très originale. // Source : Capture Numerama

Deadpool et sa drôle de passion

Super-héros Marvel le plus irrévérencieux (pour ne pas dire le plus WTF), Deadpool voue une passion étonnante à Hello Kitty. Dans les films, il se balade notamment avec un sac à dos à son effigie. Dans la vraie vie aussi, Deadpool adore la petite chatte à ruban. Sur Twitter, il ne suit qu’elle.

Sur Twitter aussi, Deadpool ne jure que par Hello Kitty. // Source : Capture Numerama

Dieu a le sens de l’humour

TheTweetOfGod prétend répandre la parole de Dieu sur Twitter. Ce compte parodique, aux 6 millions d’abonnés, s’amuse aussi avec ses abonnements. Dieu ne suit qu’une seule personne : Justin Bieber. Sarcastique ?

Le compte parodique de Dieu n’est abonné qu’à une personne : Justin Bieber. // Source : Capture Numerama

Toujours dans la rubrique divine, la version française de ce compte parodique, intitulé _DieuOff, s’avère plus provocatrice. Elle suit 666 personnes. 😈

Le compte parodique français de Dieu suit 666 personnes. // Source : Capture Numerama

PlayStation : all I want for Christmas

Sur les manettes des PlayStation, il y a quatre boutons : croix, rond, triangle et carré. Pour faire rire ses abonnés, le compte PlayStationFR a eu l’excellente idée de s’abonner à quatre comptes (un semble avoir fermé aujourd’hui). Il y a notamment @RonD ou @TriangleRewards… mais aussi @MariahCarey. Oui, cette blague est excellente. All I want for Christmas is a PS5 !

On ne sait pas où est passé « Croix ». // Source : Capture Numerama

Twitter aussi s’amuse sur Twitter

Enfin, depuis quelques années, le compte officiel de Twitter est devenu un repère à bêtises. Habitués à écrire n’importe quoi, les CM du compte @Twitter s’amusent très souvent à transformer leur profil, par exemple en ne suivant qu’une seule personne au hasard. Au moment de l’écriture de cet article, on ne comprend pas trop pourquoi, mais ils suivent 5 comptes. Il s’agit de bots programmés pour fusionner des emojis ou pour imiter Van Gogh. Du compte officiel du réseau social, on aurait pu s’attendre à quelque chose de plus sérieux.

Twitter, aussi, s’amuse à suivre n’importe quoi. // Source : Capture Numerama

Si vous avez d’autres exemples en tête, n’hésitez pas à nous contacter sur notre compte Twitter. Et si vous êtes CM, on vous en prie, inspirez-vous de toutes ces blagues ! Chers amis d’Interflora, comment se fait-il que vous ne suiviez pas que des Rose, des Capucine et des Marguerite ?