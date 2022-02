À moins de 150€, les Jabra Elite 85t sont incontournables aujourd’hui

[Deal du jour] Les Jabra Elite 85t sont les derniers écouteurs sans fil en date de la marque. Ils font mieux que les précédents modèles, en intégrant nativement la réduction de bruit, qui s’avère très efficace. Aujourd’hui ils deviennent plus intéressants grâce à un pack regroupant les écouteurs et un chargeur à induction à 149,99 euros au lieu de 269,99 euros.

Le constructeur danois Jabra se place parmi les meilleures références sur le secteur audio. Si la concurrence est rude, Jabra arrive à tenir tête aux cadors de la réduction de bruit active. Pour ce faire, la marque conçoit les Elite 85t, des écouteurs sans fil qui disposent cette fois-ci nativement de cette technologie. Il faut généralement casser sa tirelire pour en profiter, mais ce n’est pas le cas, grâce à ce pack proposé par la Fnac et Darty

En ce moment, les Jabra Elite 85t sont proposés dans un pack avec un chargeur à induction à 149,99 euros au lieu de 269,99 euros à la Fnac. Une belle économie de 120 euros sur la facture. Il est aussi disponible sur le site de Darty.

Jabra Elite 85T

Pour mieux comprendre l’offre

Que vaut la réduction de bruit des Jabra Elite 85t ?

Si le modèle précédent s’est contenté d’une mise à jour pour proposer la réduction de bruit active, Jabra décide de proposer cette fonction nativement sur les Elite 85t. Cette technologie permet tout simplement de réduire les bruits environnants et de se concentrer pleinement sur la musique. Équipés de six micros, les 85t se montrent à la hauteur. Ils proposent cinq niveaux de réduction de bruit, afin de vous adapter au mieux à tout type de situations. Un mode transparence est aussi de la partie pour, à l’inverse, entendre les sons environnants (comme sur un passage piéton, par exemple). Dans les deux cas, les écouteurs assureront très bien leur tâche.

Est-ce-qu’ils offrent une bonne qualité sonore ?

Les écouteurs offrent un bon rendu sonore et délivrent un son particulièrement chaleureux grâce à leurs haut-parleurs de 12 mm. Vous pourrez personnaliser le tout selon vos envies, grâce à l’égaliseur présent sur l’application Sound+. On regrettera l’absence des codecs AptX et LDAC, mais le Bluetooth multipoint est au moins de la partie. Cela permet de basculer facilement vers un autre appareil. C’est très pratique à utiliser au quotidien, par exemple pour passer de votre smartphone à votre ordinateur sans déconnexion.

Que dire de plus ?

Le format intra-auriculaires n’est pas au goût de tout le monde. Pourtant, il a l’avantage d’offrir une bonne isolation passive. Une fois dans les oreilles, les Jabra Elite 85t sont très agréables, même après des heures d’écoutes. Si le design reste le même, les écouteurs et le boîtier sont plus compacts qu’auparavant. Ce dernier ne pèse que 45 grammes lorsque les écouteurs n’y sont pas logés. Vous pourrez donc emporter le tout, sans vous encombrer. L’autonomie pourra d’ailleurs grimper jusqu’à 25 heures avec l’étui. Les écouteurs tiendront 5h30 avec la réduction activée, et 7h sans. Quant à la recharge, 15 minutes suffisent pour récupérer 60 minutes d’autonomie. Sachez que le boîtier pourra être branché à un chargeur compatible avec le protocole Qi, qui est d’ailleurs offert dans ce pack, par prise USB-C ou par induction.

