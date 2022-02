Oui, Twitter était en panne ce vendredi 11 février

Le réseau social Twitter était inaccessible vendredi 11 février 2022 à 18h50. La panne s’est propagée à de très nombreux utilisateurs dans le monde entier.

Mise à jour à 19:15 : Twitter semble progressivement réactiver son service de connexion. Nous avons pu nous connecter à au moins un compte.

Twitter est tombé ? Oui, Twitter est tombé. L’échange fugace entre nos journalistes n’a eu besoin que du temps de plusieurs vérifications pour mener à une confirmation : l’oiseau bleu ne répond plus. Le site tourne en boucle sur la page de connexion et déconnecte ses utilisateurs et utilisatrices à la pelle. Celles et ceux qui sont encore sur Twitter ne peuvent plus rafraîchir les tweets ou voient des messages d’erreur.

Le site Dowdetector confirme d’ailleurs la panne.

Que faire si vous n’arrivez pas à accéder à Twitter ?

Patienter en allant prendre une boisson de votre choix, c’est vendredi soir, après tout, en France métropolitaine

Mettre un casque de réalité virtuelle et communiquer avec des étrangers dans VR Chat

Accuser le pouvoir de censurer l’organe de communication des groupes qui ont des revendications trop bruyantes

Blâmer Bill Gates

Attendre un peu que les ingénieurs de Twitter réparent tout cela

Espérer que c’est enfin le Grand Blackout et que les réseaux sociaux ont été débranchés d’Internet

Poster vos tweets sur Facebook ou Mastodon

Plus sérieusement, la panne que subit Twitter ne semble pas venir des DNS, comme c’est le cas très souvent quand un grand site n’est plus accessible — changer de DNS ne sert à rien, le site étant accessible, mais en boucle sur son écran de connexion. Comme le rapportent nos confrères de Frandroid, de nombreux signalements ont été faits dans le monde entier sur DownDetector, indiquant que la panne n’est pas localisée à la France.