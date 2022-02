Nest audio : une belle baisse de prix pour l’enceinte de Google après les soldes

[Deal du jour] En 2020, la firme de Mountain View présentait le tout nouveau Nest Audio. Ce produit est une enceinte connectée qui n’est autre qu’une version améliorée du Google Home. Ses nouveautés vont vous faire craquer, mais surtout son prix, qui est plus abordable aujourd’hui.

L’enceinte Google Home tire sa révérence après quatre ans d’existence, et fait place à son successeur : le Nest Audio. Sous un nouveau nom, l’enceinte phare de Google fait peau neuve et mise sur une meilleure qualité audio. Elle garde les fonctionnalités connectées qui étaient déjà irréprochables, et assure la relève. Si vous êtes intéressés par cette enceinte, elle bénéficie de 20 % de réduction.

Depuis le lancement du Google Nest Audio, l’enceinte est proposée à 99,99 euros, mais en ce moment Cdiscount la propose avec une réduction de 20 %. Son prix passe alors à 79,99 euros.

La Nest Audio de Google // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Pour mieux comprendre l’offre

Que faut-il savoir sur le Google Nest Audio ?

En renouvelant son enceinte, Google effectue de nombreux changements vis-à-vis de son prédécesseur. Le premier est le design : l’enceinte change radicalement d’aspect et opte pour un format plus arrondi et uniforme. Si elle plus imposante qu’auparavant, l’enceinte de Google est compacte et surtout discrète. Avec son revêtement de tissu durable, elle se fondra sans problème dans n’importe quel intérieur. Un look différent qui a son charme.

Mais l’autre bonne surprise réside dans ses performances sonores. Google améliore nettement le rendu, en promettant une puissance 75 % plus élevée que le modèle précédent. Comment ? Grâce à la présence d’un tweeter de 19 mm et un woofer de 75 mm avec un son diffusé à 360° rendu possible avec le nouveau design. Les basses sont aussi plus profondes qu’auparavant — 50 % plus riche. Un logiciel a même été intégré pour ajuster l’audio afin de profiter de voix plus claires et d’un son plus naturel. On retrouve également la technologie Ambient IQ pour une calibration intelligente du son qui s’adaptera automatiquement à la pièce dans laquelle l’enceinte se trouve.

Google Assistant est-il de la partie ?

Le Nest Audio a également une mission d’enceinte intelligente à remplir. Et il le fait toujours aussi bien. Même lorsque l’on est éloignés de l’appareil, Google Assistant est réactif, grâce à la présence de trois micros longue portée. Cet assistant vocal fait partie des meilleurs, et continue d’être à votre écoute et vous renseigner sur l’actualité, la météo, sur des recettes, sur votre agenda, ou encore pour lancer un minuteur ou une chanson. Si vous possédez des objets connectés chez vous, type ampoules connectées, vous pourrez également les contrôler grâce au Google Nest Audio. Il vous faudra, pour cela, télécharger l’application mobile Google Home.

En espérant que dans les prochaines années, les assistants vocaux soient encore plus riches en fonctionnalités. Nous nous sommes d’ailleurs interrogés sur leurs utilités, et les avancées au cours de ces dix dernières années.

