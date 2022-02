Les forfaits mobile Sosh 50 Go et 100 Go sont à petit prix en ce moment

[Le Deal du Jour] C’est la dernière ligne droite des soldes. Sosh propose en ce moment deux nouveaux forfaits sans engagement en série limitée, dont un à 12,99 euros par mois avec une belle quantité de data (50 Go).

Chaque jour, la rédaction sélectionne, pour vous, un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Les soldes d’hivers sont une période propice aux bonnes affaires high tech, mais c’est aussi l’occasion de trouver un forfait mobile avec un meilleur rapport qualité-prix. Sosh fait partie des bons élèves dans le domaine et propose, pendant quelques jours, deux nouveaux forfaits très intéressant.



Jusqu’au 21 février, il vous est possible de souscrire à un forfait de 50 Go pour 12,99 euros par mois ou un autre de 100 Go pour 3 euros de plus par mois.

Le détail des forfaits sur le site de l’opérateur // Source: Sosh

Pour mieux comprendre l’offre

Pourquoi passer chez Sosh plutôt que chez un autre opérateur ?

La principale force de Sosh c’est qu’il profite du réseau mobile d’Orange, qui est sans doute le meilleur en France concernant les communications et la data. Le territoire métropolitain est couvert à plus de 99% et la qualité des appels est optimale. Bien évidemment, ce forfait inclut les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Vous pourrez ainsi profiter de la fiabilité du réseau dans tout le pays, les DOM et chez ses partenaires en Europe. La limite se situe à 250 correspondants différents par mois et 3h maximum par appel.

Qu’est-ce que je peux faire avec autant de Go de données ?

Outre un prix qui ne double pas après la première année d’abonnement, vous retrouverez sur ces forfait des enveloppes de 50 à 100 Go de données 4G en France métropolitaine. Vous aurez donc une quantité de data suffisante pour naviguer sur Internet, écouter votre service de streaming musical et consulter vos réseaux sociaux sans même avoir besoin d’un réseau Wi-Fi. Pas de hors forfait en cas de dépassement, le débit est simplement réduit en 3G/3G+.

Sosh prévoit aussi une quantité de 12 à 15 Go à utiliser en Europe et DOM. Cela reste suffisant pour ouvrir Apple Plan ou Google Maps pour vous orienter ou bien trouver des informations utiles en cas de besoin.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.