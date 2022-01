Pour les soldes, ce TV Neo QLED de Samsung (mini LED) est 700 € moins cher

[Le Deal du Jour] La dernière gamme de TV QLED de Samsung a propulsé le mini LED sur le devant de la scène. Pendant les soldes d’hiver, le modèle Neo QLED 55QN97A de la marque coréenne est proposé à 1 390 euros au lieu de 1 990 euros, grâce à une ODR.

Avec sa gamme de TV Neo QLED lancée en 2021, Samsung a opté pour une petite révolution : passer au mini LED pour tenter de concurrencer l’inégalable OLED et ses contrastes infinis. La multiplication de LED plus petites est en réalité censée augmenter considérablement la qualité de l’image. Le modèle 55QN97A en est l’un des représentants, et son autre avantage, c’est son prix qui bénéficie non seulement d’une promotion pendant les soldes, mais également d’une offre de remboursement.

Initialement affiché à 1 990 euros, puis réduit à 1 590 euros, le TV Samsung Neo QLED 55QN97A revient à 1 390 euros chez Boulanger grâce à une ODR de 200 euros proposée par la marque.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’apporte le mini LED dans ce TV Samsung Neo QLED QN97A ?

Muni de la technologie mini LED, le TV Samsung Neo QLED QN97A embarque concrètement des LED nettement plus petites que celles utilisées traditionnellement dans son système de rétroéclairage. Il est donc possible d’en placer une plus grande quantité, et donc de couvrir davantage de zones. Résultat : le rétroéclairage se fait plus précis, les contrastes bien plus détaillés, et le pic de luminosité s’en retrouve vraiment amélioré. Avec une telle technologie, Samsung se rapproche de la qualité permise par l’OLED, même si on retrouvera tout de même un léger effet de blooming (ce désagréable effet de halo lumineux autour d’objets clairs sur fond sombre).

Quelles sont les autres caractéristiques de ce téléviseur ?

Le TV Samsung Neo QLED QN97A présente tout de même beaucoup d’autres avantages, à commencer par sa diagonale de 55 pouces, qui est sans doute la plus confortable pour profiter de ses contenus sans pour autant remplir tout son espace avec sa télévision. Côté design, on a droit à un écran d’une belle finesse, à un pied solide, mais sobre. Autre (très) bon point : ce modèle est équipé d’un boîtier OneConnect très compact, lequel réunit l’ensemble des ports nécessaires au fonctionnement, pour ne plus avoir de fils qui s’entremêlent de façon disgracieuse.

Concernant la qualité de l’image, ce TV 4K UHD assure une compatibilité avec les formats HDR10, HDR10+ et HLG, mais fait l’impasse sur le Dolby Vision. Côté audio, le modèle intègre le système sonore Object Tracking Sound+, qui permet au son de suivre le mouvement d’un objet ou d’une personne à l’écran grâce aux différents haut-parleurs placés tout autour du téléviseur. De quoi favoriser l’immersion lors des séances de ciné à la maison. Concernant son système d’exploitation, la télévision tourne sous Tizen, qui mettra à disposition de nombreuses applications de référence.

Et que vaut-il en gaming ?

Le TV Samsung Neo QLED QN97A est parfaitement adapté au jeu vidéo. Tout d’abord parce qu’il propose pas moins de 4 ports HDMI 2.1, qui autoriseront la [email protected] images par seconde. Le VRR, soit le taux de rafraîchissement variable, sera aussi de la partie et préviendra les phénomènes de déchirure d’écran. Autres atouts : la présence de la fonctionnalité ALLM (auto low latency mode), qui permet au téléviseur de passer automatiquement en mode jeu en détectant une console, ainsi que la certification AMD FreeSync Premium Pro.

