[Le Deal du Jour] Si les smartphones Android sont souvent en promotion, ce n’est pas le cas de tous, notamment des téléphones de Google. Le prix du Pixel 6 (649 €) a rarement baissé depuis son lancement, mais une exception est faite en cette nouvelle année grâce à un code promo.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le Pixel 6 a été lancé le 27 octobre 2021. Cela fait donc presque 3 mois que le smartphone premium de Google est disponible en France, mais pendant ce laps de temps il n’a été proposé qu’une seule fois avec une baisse de prix. Un phénomène assez rare, donc à saisir sans hésiter quand il se produit et c’est justement le cas aujourd’hui grâce à un code promo.

Au lieu de 649 euros, le Google Pixel 6 avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à 629 euros sur la boutique officielle de Boulanger via le site Rakuten. Pour obtenir ce prix, il suffit de saisir le code CR20 avant procéder au paiement de la commande.

Google Pixel 6 // Source : Louise Audry pour Numerama

Pour mieux comprendre l’offre

Le Pixel 6 est-il vraiment bon en photo ?

Les smartphones de Google sont connus pour leurs excellentes performances en photo et le Pixel 6 ne déroge pas à la règle. Il embarque un double appareil, composé d’un capteur grand-angle de 50 mégapixels et d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels (114°), capable de prendre des clichés presque parfaits dans n’importe quelle situation (de jour comme de nuit, même sur une cible en mouvement). Le tout est aidé par un capteur autofocus laser, un capteur spectral de scintillement et de la stabilisation optique afin de fournir la meilleure image possible. On pourrait regretter le téléobjectif réservé au Pixel 6 Pro pour un peu plus de polyvalence, mais l’expérience photo place déjà la barre très haute sur ce téléphone, d’autant plus qu’il est possible d’accéder à des fonctionnalités pour améliorer les clichés, comme effacer des personnes en arrière-plan.

Que change la puce Google Tensor ?

Google gère déjà le software de ses téléphones avec Android, mais la firme de Mountain View a voulu aller encore plus loin en gérant également le hardware. L’entreprise californienne a ainsi développé le Google Tensor, une puce maison qui met l’accent sur l’intelligence artificielle (IA) pour proposer des fonctionnalités inédites avec ses services. On peut notamment citer la traduction instantanée en mode hors-ligne, ou encore les nouvelles possibilités permises sur l’application de l’appareil photo. Les performances sont un peu en retrait par rapport à la puce haut de gamme de Qualcomm, mais l’expérience utilisateur reste parfaitement fluide et les jeux 3D tournent comme un charme.

Est-il aussi compact que le Pixel 5 ?

Non. Par rapport au Pixel 5, le nouveau smartphone haut de gamme de Google a agrandi ses dimensions pour intégrer un écran OLED Full HD+ à 90 Hz d’une diagonale de 6,4 pouces. La firme de Mountain View s’est tout simplement adaptée au standard du marché. Ceci étant dit, cela permet de caler un plus gros accumulateur, ici de 4 614 mAh, pour une meilleure autonomie au quotidien. Notez d’ailleurs que la charge rapide et la charge sans fil sont disponibles.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.