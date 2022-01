Le prix du Samsung Galaxy S21 baisse de plus de 200 €

[Le Deal du Jour] Le Samsung Galaxy S21 fait partie des smartphones que l’on recommande chaudement sur Numerama. Quoi de mieux qu’une réduction de plus de 200 euros pour vous convaincre davantage ?

Samsung est l’un des leaders du marché des smartphones sous Android. La marque sud-coréenne propose des terminaux de grande qualité, en tout cas pour ses fleurons, avec bien souvent un design élégant, un écran de toute beauté, une puissance brute élevée et même de belles performances en photo.

C’est évidemment le cas du Galaxy S21 faisant partie de la catégorie haut de gamme du constructeur, mais sans avoir besoin de dépenser un SMIC pour l’obtenir, et surtout aujourd’hui grâce à une réduction de plus de 200 euros.

Au lieu de 859 euros, le Samsung Galaxy S21 avec 128 Go de stockage est actuellement disponible en promotion à seulement 649 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy S21 // Source : Louise Audry pour Numerama

Pour mieux comprendre l’offre du Samsung Galaxy S21

Le Samsung Galaxy S21 est-il bon en photo ?

Samsung est l’un des acteurs qui travaillent énormément pour améliorer la partie photo de ses smartphones et il fait souvent jeu égal avec Apple. Le Galaxy S21 n’est en revanche pas le plus performant dans cette catégorie pour la marque sud-coréenne, puisqu’il fait l’impasse sur le capteur 108 mégapixels du S21 Ultra.

Il reste toutefois un smartphone haut de gamme compétent dans ce domaine grâce à un triple capteur efficace et polyvalent de 64 + 12 + 12 mégapixels à l’arrière, sans oublier sa caméra selfie de 10 mégapixels à l’avant. Vous ne raterez aucun cliché, que ce soit de jour comme de nuit, et avec n’importe quel mode utilisé (portrait, ultra grand-angle, macro, zoom, etc.). Il est même possible de de filmer en Full HD, 4K et 8K.

Le Samsung Galaxy S21 est-il moins puissant que les autres ?

Le Galaxy S21 est peut-être le moins cher des smartphones haut de gamme de Samsung, mais il est aussi puissant que les S21+ et S21 Ultra en embarquant la même puce Exynos 2100, plus ou moins équivalente au Snapdragon 888 de Qualcomm. Cette configuration permet tout simplement de bénéficier d’une expérience utilisateur fluide au quotidien sous Android et de faire tourner tous les jeux du Play Store dans les meilleures conditions graphiques.

La seule différence majeure avec les autres vient de l’autonomie, qui atteint tout juste une journée entière avec la batterie de 4 000 mAh (compatible charge rapide et sans fil). En effet, son format compact agréable en main avec un bel écran AMOLED de 6,2 pouces à 120 Hz ne permet pas d’y loger un plus gros accumulateur.

