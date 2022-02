Samsung : cette barre de son Dolby Atmos en promo est parfaite pour une expérience cinéma

Pour profiter d’un bon film, la qualité du son est aussi importante que celle de l’image. C’est le bon moment pour s’équiper, puisque la barre de son la plus haut de gamme de Samsung, la HW-Q900A profite de 20 % remboursés si vous avez acheté un TV Samsung QLED ou Neo QLED entre le 1er septembre 2021 et le 6 avril 2022 inclus.

Reconnu pour ses excellents téléviseurs haut de gamme, Samsung propose aussi des barres de son d’une grande qualité. Ces appareils, bien plus simples à installer qu’un kit home cinéma, proposent désormais une très bonne restitution sonore. Les barres de son Samsung haut de gamme sont même compatibles avec le Dolby Atmos grâce à de véritables haut-parleurs verticaux dédiés.

Pour le début de l’année 2022, Samsung permet de réaliser de belles économies sur ses barres de son premium comme la HW-Q900A. Vous pouvez profiter d’une remise de 20 % si vous avez acheté un téléviseur Samsung à compter du 1er septembre 2021. Retrouvez les détails de l’offre en fin d’article.

Samsung HW-Q900A : le cinéma à la maison

La barre de son HW-Q900A de Samsung est l’une des plus haut de gamme dans le catalogue de la firme. Livrée avec un caisson de basses, elle offre une restitution sonore dans une configuration 7.1.2. Comprenez que l’on trouve sept canaux sonores sur le plan horizontal, deux sur le plan vertical et un dédié aux graves.

Branchée en HDMI à un téléviseur, elle prend ainsi automatiquement le relais pour diffuser du son. Surtout, connectée à un téléviseur Samsung QLED ou Neo QLED (à partir du modèle Q70), elle propose la fonction Q-Symphony. Concrètement, la barre et les haut-parleurs de la TV fonctionnent de concert, ce qui permet d’obtenir de nouveaux canaux sonores et donc une meilleure immersion sonore.

La barre de son Samsung HW-Q900A avec son caisson de basses // Source : Samsung

La barre de son Samsung HW-Q900A ne fonctionne pas seulement avec les téléviseurs. Connectée en Bluetooth ou en Wi-Fi à un smartphone, une tablette ou un ordinateur, elle est capable de diffuser de la musique avec une scène sonore riche. Elle est également compatible AirPlay 2, Chromecast et Spotify Connect, pour diffuser des contenus très simplement depuis des appareils compatibles. En bref, elle peut remplacer aisément un système Hi-Fi.

Un son spatialisé sur une barre de son, c’est possible

On ne le voit pas, mais sous le tissu de la barre de son Samsung HW-Q900A se trouve en fait plusieurs haut-parleurs. La plupart d’entre eux est dirigée face à vous, mais certains pointent vers les côtés, ou encore le plafond. C’est grâce à ces derniers qu’il est possible de profiter d’une spatialisation sonore verticale et horizontale, même dans un appareil aussi compact.

Ces haut-parleurs vont émettre du son directement vers les murs et les plafonds, afin que celui-ci rebondisse dans votre direction. C’est avec ce procédé que la barre de son Samsung HW-Q900A offre un son spatialisé. Vous pouvez ainsi entendre des effets sonores qui proviennent des côtés, ou au-dessus de vous. De quoi offrir une très bonne immersion sonore lorsque les contenus que vous regardez sont compatibles.

Voici à quoi ressemble schématiquement la spatialisation sonore de la Samsung HW-Q900A // Source : Samsung

La barre de son Samsung HW-Q900A est compatible avec les principaux formats de spatialisation audio, à savoir le Dolby Atmos et le DTS:X. Les plateformes de SVOD comme Netflix ou Disney+ disposent de contenus offrant de l’audio surround.

Pour en profiter pleinement, il est toutefois recommandé de placer la barre de son intelligemment. Elle ne doit pas être enfermée dans le caisson d’un meuble TV, au risque d’étouffer le son. Enfin, mieux vaut qu’elle soit située à égale distance des murs latéraux, pour que les effets surround profitent de la meilleure restitution possible.

Samsung HW-Q900A : 20% d’économies avec un téléviseur Samsung

Samsung donne l’occasion de réaliser de belles économies sur ses barres de son. En effet, une offre de remboursement permet d’économiser 20% du prix de la barre de son Samsung HW-Q900A. La condition ? Avoir acheté un TV Samsung QLED ou Neo QLED entre le 1er septembre 2021 et le 6 avril 2022 inclus

Pour profiter de l’offre de remboursement Samsung, il suffit de se rendre sur cette page et de suivre les instructions. L’avantage, c’est que vous pouvez acheter ces produits dans les enseignes de vente (ou leur site) de votre choix et quand même profiter de l’offre.