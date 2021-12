GoPro Hero10 Black : La meilleure mini caméra sportive baisse de prix pour les fêtes

[Le Deal du Jour] Si vous souhaitez capturer vos exploits sportifs pendant les prochaines vacances d’hiver, la nouvelle version de la fameuse GoPro, la Hero10 Black, reste l’une des meilleures références qui existent sur le marché en matière d’action cam. La bonne nouvelle, c’est qu’elle se retrouve à un prix plus abordable pendant les fêtes, 470 euros au lieu de 529 euros.

Chaque jour, la rédaction sélectionne, pour vous, un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

La GoPro Hero10 Black succède naturellement à la Hero9 Black, et même si elle apporte peu de nouveautés, cette dernière reste tout de même une excellente action cam pour celles et ceux qui souhaitent se filmer en 4K en vadrouille (et même sous l’eau). Et même si elle vient tout juste de sortir, elle bénéficie d’une belle réduction de 60 euros.

Au lieu de 529 euros, la caméra GoPro Hero10 Black se trouve actuellement à 470 euros sur Amazon.

La GroPro Hero 10 Black, vu de devant.

Pour mieux comprendre l’offre

Pourquoi est-ce la meilleure mini caméra pour le sport ?

La GoPro Hero9 Black a constitué une vraie évolution dans la formule quasi annuelle de la marque. En plus d’un saut en termes de qualité d’image, elle a apporté l’ajout d’un second écran couleur à l’avant afin de pouvoir enfin se filmer d’une main sans accessoire supplémentaire. La GoPro Hero10 Black reprend toujours ce design épuré typique, tout en apportant son lot d’améliorations. Elle n’a d’ailleurs pas besoin de boîtier pour être utilisée sous l’eau (jusqu’à 10 m de profondeur) et est donc parfaitement calibrée pour les sportifs, même les plus extrêmes, avec sa conception robuste qui lui permettra de résister aux chocs. Cette nouvelle génération apporte également un nouveau mode HyperSmooth (en version 4.0) qui permet de capturer une vidéo d’une stabilité à toute épreuve, quelles que soient les conditions. Parfait pour capturer ses exploits sportifs.

Quelles sont ses caractéristiques techniques ?

Au niveau de l’enregistrement vidéo, la GoPro Hero10 Black est capable de filmer jusqu’en 5.3K avec en plus une fonction de ralenti x8 à 2.7K, le tout en 60 images par seconde. La photo n’est pas non en plus en reste avec une qualité d’image au top, même en basse lumière. Il faudra cependant utiliser des accessoires (non fournis avec la caméra) pour exploiter tout son potentiel. Elle dispose également d’un système de diffusion en direct (limité à du Full HD une fois celle-ci connectée à un réseau Wi-Fi. Le capteur de 32 mégapixels est encore plus performant que les générations précédentes grâce à un nouveau moteur de captation (baptisé GP2). Enfin la batterie a également gagné en durée de vie, avec un accumulateur de 1 720 mAh et une charge plus rapide grâce au port USB-C.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.