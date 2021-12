Le Lenovo Smart Clock 2 est en promotion pour rendre les réveils moins difficiles

Grâce à l’intégration de l’Assistant Google, le Lenovo Smart Clock 2 est le réveil le plus intelligent auquel vous pouvez prétendre. Pour Noël, son prix est en baisse chez Boulanger.

Et si votre réveil matin servait à autre chose que de simplement vous réveiller ? Dans la course aux objets tout connectés, le Lenovo Smart Clock 2 est un appareil malin. En plus d’afficher l’heure et de sonner tous les matins, il profite de l’intégration de l’Assistant Google. Un allié de premier choix pour démarrer la journée du bon pied, si vous utilisez les services de Google au quotidien.

Pour les fêtes de fin d’année, le Lenovo Smart Clock 2 (soit la toute dernière génération) s’affiche au tarif de 34,99 euros. C’est 35 euros de moins que son prix habituel. L’offre ne dure que jusqu’au 19 décembre.

À quoi sert le Lenovo Smart Clock 2 :

Mettre un réveil, bien sûr ;

Ecouter de la musique, regarder des vidéos, etc. ;

; Piloter ses objets connectés avec l’Assistant Google.

Un joli réveil avant tout

Petit écran de LCD de 4 pouces et châssis recouvert de tissu : voici les deux seuls éléments qui composent le design du Lenovo Smart Clock 2. Et c’est une réussite, puisque l’appareil a fière allure. Son design compact lui permet de prendre très peu de place sur une table de chevet.

Surtout, le capteur de luminosité ambiante intégré à l’appareil fait un bon travail : l’écran n’émet que très peu de lumière la nuit (notamment grâce à un mode sombre), tandis que les informations sont facilement lisibles le jour. À l’arrière, on retrouve un bouton physique permettant de désactiver mécaniquement le micro.

Lenovo Smart Clock 2 // Source : Lenovo

Même si ce qu’affiche l’écran principal est paramétrable, le Lenovo Smart Clock 2 répond par défaut à l’usage principal d’un réveil : afficher l’heure. Pour activer le réveil, il n’y a pas de molettes à tourner. À la place, c’est l’Assistant Google qui s’en charge à partir de la commande « Hey Google, met un réveil à 7 heures 30 demain ». Vous pouvez aussi le faire depuis l’écran tactile.

Tout l’Assistant Google dans un petit appareil

Connecté au réseau Wifi de votre domicile, le Lenovo Smart Clock 2 embarque l’Assistant Google, soit le meilleur assistant vocal disponible en France. Et c’est grâce à lui que cet appareil prend tout son intérêt. Tout d’abord, et grâce à des commandes vocales, le Lenovo Smart Clock 2 est capable de lire des vidéos sur YouTube, d’écouter de la musique sur un service de streaming, ou encore de diffuser la radio en direct. Tout ce qu’il faut pour démarrer la journée sous les meilleurs auspices. D’autant que le haut-parleur de 3 watts délivre une puissance suffisante si vous vous trouvez à proximité de l’appareil.

Surtout, l’Assistant Google vous permet également de contrôler tous les objets connectés de votre domicile. Ils sont pilotables soit grâce à des commandes vocales, soit en passant par l’écran tactile. Il est ainsi possible de contrôler ses ampoules connectées depuis son lit, voire même de lancer des routines personnalisées.

Lenovo Smart Clock 2 dans sa version avec socle de charge sans fil // Source : Lenovo

Enfin, le Lenovo Smart Clock 2 est aussi un très bon assistant personnel si vous avez l’habitude d’utiliser les services de Google. Chaque matin, il peut par exemple vous rappeler tous les évènements prévus qui sont inscrits dans votre Google Agenda. C’est un bon moyen d’avoir une vision rapide sur sa journée de travail avant de se rendre au bureau.

Le Lenovo Smart Clock 2 est 35 euros moins cher

Pour les fêtes de fin d’année, Lenovo baisse le tarif de son réveil connecté chez Boulanger. Son prix tombe à 34,99 euros, contre les 69,99 euros généralement pratiqués. Une importante baisse de prix qui permet de faire un joli cadeau connecté à un tarif accessible.

Le Lenovo Smart Clock 2 est également disponible dans une version avec un socle de recharge sans fil. Celui-ci permet à la fois d’alimenter le réveil, mais aussi de charger un téléphone, une montre ou des écouteurs compatibles. Une veilleuse intégrée au socle est également de la partie. Cette version du Lenovo Smart Clock 2 est aussi en promotion. Son prix passe à 54,99 euros, contre 89,99 euros habituellement.