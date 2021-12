[Le Deal du Jour] Si certains opérateurs font la course aux gigaoctets, Sosh mise quant à lui sur un forfait pas cher avec juste ce qu’il faut. Pour moins de 10 euros par mois, vous aurez droit à 20 Go en France et 10 Go depuis l’Europe et les DOM, sans oublier les appels, SMS et MMS illimités partout.

Les forfaits mobile sont nombreux sur le marché, mais Sosh reste la valeur sûre. Les différents opérateurs appâtent souvent avec un petit prix et beaucoup de Go, bien que cela ne soit souvent plus le cas après la première année d’abonnement. Avec l’opérateur sans engagement d’Orange, pas de surprise niveau tarif : vous payez le montant indiqué jusqu’à ce que vous décidez de résilier votre forfait. Notez que l’offre en cours est idéale pour celles et ceux qui ne consomment pas beaucoup et qui ne veulent pas payer plus de 10 euros par mois.

Jusqu’au 27 décembre 2021 à 9h du matin, le forfait Sosh avec 20 Go de 4G en France et 10 Go en Europe/DOM est disponible à seulement 9,99 euros par mois.

Le forfait mobile 20 Go // Source : Sosh.

Pour mieux comprendre l’offre Sosh

À qui est destiné un forfait mobile 20 Go ?

Si les forfaits mobile avec une grande enveloppe 4G se sont beaucoup démocratisés, il faut aussi prendre en compte que la plupart des Françaises et Français n’utilisent pas une si grande quantité de data tous les mois. La moyenne est légèrement en dessous de 10 Go, donc un forfait avec le double de ce chiffre est largement suffisant pour une grande partie de la population de l’Hexagone. En revanche, pour ne pas trop consommer, il faut bien penser à activer le Wi-Fi sur votre smartphone, que vous soyez au travail ou à la maison. Vous aurez même droit à une belle enveloppe de 10 Go non décomptés du forfait de base depuis l’Europe et les DOM, ce qui sera utile en voyage.

Quels sont les avantages de prendre un forfait chez Sosh ?

Il y a plusieurs avantages à choisir Sosh comme opérateur. Tout d’abord, vous bénéficierez des infrastructures de l’opérateur historique en France, à savoir Orange, afin d’obtenir le meilleur débit possible, où que vous soyez grâce à une couverture de 99 % du territoire national. Ensuite, le prix a la particularité de ne pas augmenter après la première année ni après la deuxième. Si une augmentation tarifaire venait à apparaître, rappelons du reste que Sosh est généralement plus conciliant que certains concurrents avec ses abonnés et leur permet de conserver leurs avantages.

Comment conserver son numéro actuel ?

Pour garder votre numéro de téléphone mobile, il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription, lequel s’obtient en appelant le 3179. Cette démarche permet également la résiliation automatique de votre abonnement chez votre ancien opérateur.

