Inflenceuses et influenceurs : quel équilibre entre intimité et marketing ?

[Podcast] Dans ce numéro de Le Meilleur des Mondes sur France Culture, en partenariat avec Numerama, direction les coulisses de l’influence.

Les influenceuses et les influenceurs peuvent avoir de plusieurs centaines à plusieurs centaines de milliers de personnes abonnées — lesquelles suivent, au quotidien, leurs vies et leurs choix. C’est devenu un secteur important pour les marques, afin de toucher de nouveaux publics en jouant sur cette proximité. Comment ces influenceuses et influenceurs gèrent-ils cet enjeu ? Comment trouver le bon équilibre ?

C’était tout le débat qui a animé cet épisode de l’émission Le Meilleur des Mondes, diffusé le 3 décembre 2021 sur France Culture, en partenariat avec Numerama. Le podcast est disponible sur les plateformes d’écoute Deezer, Spotify, Apple — ainsi que sur le site de France Culture.

Les coulisses de l’influence

François Saltiel recevait dans cette émission :

Delphine Desneiges , alias Deedee, influenceuse lifestyle

, alias Deedee, influenceuse lifestyle Gwarlann De Kerviler, professeure associée à l’IESEG spécialisée dans les réseaux sociaux et le marketing de l’influence

professeure associée à l’IESEG spécialisée dans les réseaux sociaux et le marketing de l’influence Guillaume Doki-Thonon , fondateur de Reech, société spécialisée dans le marketing d’influence

, fondateur de Reech, société spécialisée dans le marketing d’influence Judith Spinoza, journaliste et co-autrice de Les héroïnes du plaisir (Ed. Flammarion, 2021)

En fin d’émission, comme chaque semaine, retrouvez la chronique Numerama, cette fois-ci consacrée, justement, à une influenceuse : Léna Situations.