En matière de réduction de bruit active, Apple et Sony dominent clairement le marché. Pourtant, d’autres marques parviennent à se faire une petite place, à l’image de Jabra. Si cette marque danoise avait déjà proposé cette technologie dans ses écouteurs 75T grâce à une mise à jour, elle a également entrepris de l’intégrer nativement dans ses 85T. Et le résultat est là. Mais la qualité se paie, et leur prix peut être dissuasif pour certains. Alors, la promotion dont ils bénéficient ne peut qu’être bien accueillie.

En effet, au lieu de 249,99 euros, les écouteurs sans fil Jabra Elite 85T sont désormais affichés à 139,99 euros chez Boulanger grâce à une promotion doublée d’une offre de 10 euros tous les 100 euros d’achat. Le prix réduit sera affiché dès que le produit sera glissé dans le panier.

Pour mieux comprendre l’offre

La réduction de bruit active des Jabra Elite 85T est-elle efficace ?

Oui, elle l’est. Pour rappel, la réduction de bruit active permet de filtrer les bruits qui nous entourent pour s’isoler dans une bulle avec notre musique. Les Jabra Elite 85T, dotés de 6 micros, remplissent très bien le contrat. Ces écouteurs sans fil proposent pas moins de cinq niveaux de réduction de bruit, qui vous permettront de vous adapter au mieux à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Mais ce n’est pas tout : si vous souhaitez entretenir une conversation avec un interlocuteur, mais sans pour autant ôter vos écouteurs, vous pourrez le faire tranquillement grâce aux modes dits de « transparence ». Pour régler tout cela, il faudra vous rendre sur l’application Sound+ de Jabra.

Globalement, avec les écouteurs Jabra Elite 85T, les bruits du métro et de la circulation ou encore les discussions de vos collègues dans l’open space seront très bien atténués. L’annulation des sons ne sera pas non plus parfaite, mais pour un usage quotidien, cela sera amplement suffisant.

Mais sont-ils confortables ?

Il faut savoir que les Jabra Elite 85T adoptent un format intra-auriculaire, qui est susceptible de ne pas convenir à tout le monde. Ce design permet d’ailleurs de profiter d’une isolation passive. Mais malgré cela, le confort sera quand même au rendez-vous, et le constructeur a pensé à fournir différentes tailles d’embouts en silicone. Du reste, ils resteront bien en place sur la durée, mais gare aux mouvements de tête un peu brusques, qui pourraient les faire tomber du pavillon. Notez enfin que les écouteurs ne pèsent pas bien lourd, avec 7 grammes seulement par écouteur.

Que dire de plus ?

Au niveau de leur qualité sonore, les Jabra Elite 85T se défendent bien, avec leurs haut-parleurs de 12 mm qui fournissent une signature chaleureuse, avec des médiums et des basses bien maîtrisés. L’égaliseur présent sur l’application vous permettra de régler ce son à votre convenance. Vous pourrez également profiter du Bluetooth multipoints, qui permet d’enregistrer plusieurs appareils et de se connecter simultanément à deux d’entre eux. Concrètement, vous pourrez connecter les 85T à un smartphone et à un ordinateur en même temps.

Concernant l’autonomie, Jabra promet une durée d’utilisation de 5h30 pour chaque écouteur avec la réduction de bruit activée, et jusqu’à 7h sans. Avec le boîtier, certifié Qi, vous aurez droit à 25h d’autonomie.

