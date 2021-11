En cette période de Black Friday, c'est aussi l'occasion de regarder un peu du côté des opérateurs mobile qui profitent eux aussi de l'évènement pour dégainer leurs meilleures offres.

La Black Friday Week se poursuit et Numerama s’efforce de repérer les meilleures affaires du web français. Les commerçants enchaînent les bons plans et nos équipes sont là pour les repérer. D’ailleurs, pour ne pas vous faire avoir, allez consulter notre guide pour éviter toutes les arnaques possibles en cette période chargée.

Cette fois-ci, nous nous concentrons sur les forfaits mobile qui eux aussi profitent de l’évènement pour sacrifier les prix. Cet article sera mis à jour régulièrement en fonction des nouveaux bons plans dans ce domaine.

Forfait Orange 70 Go à 9,99 €/mois

C’est assez rare de voir Orange dans une sélection de forfaits mobiles, surtout lorsque l’on parle de prix. Il n’empêche que l’opérateur historique frappe un grand coup avec ce forfait de 70 Go habituellement déjà proposés en promotion à 14,99 euros mensuels et qui passe cette fois-ci à seulement 9,99 euros par mois grâce au code promo BF2021.

Il faut tout de même prévoir un engagement de un an à ce prix avant de repasser à 29,99 euros par mois. Avec ceci, il faut compter sur les communications en illimité : appels ; SMS et MMS partout en France, en Europe, DOM, en Suisse et Andorre. Côté data à l’étranger, Orange ne fait pas les choses à moitié puisque l’intégralité de l’enveloppe de base (70Go) est utilisable depuis les mêmes zones citées plus haut.

Forfait B&You 100 Go à 12,99 €/mois

Bouygues Telecom lui aussi profite du Black Friday pour revoir son offre de forfaits mobile. On se concentre sur le forfait de 100 Go, cette fois-ci complètement sans engagement, à 12,99 euros par mois. La qualité du réseau de Bouygues Telecom, notamment pour les communications, est mise à profit : là aussi ces dernières sont illimitées que ce soit pour les appels, les SMS et les MMS. Pour la data à l’étranger, c’est plus classique avec une enveloppe dédiée de 15 Go à utiliser en Europe et DOM.

Forfait RED 200 Go à 15 €/mois

RED de son côté n’affuble pas son opération du moment d’un « spécial Black Friday » mais relance son offre « Big Red » avec des forfaits plus compétitifs que d’habitude. Dans ce cas-ci, c’est le forfait de 200 Go qui est le plus intéressant, puisqu’il n’est listé qu’à 15 euros mensuels, toujours sans engagement et sans prix doublé après la première année. Là encore, les appels, les SMS et les MMS sont en illimités partout en France, depuis

l’Union européenne et les DOM. RED prévoit aussi une enveloppe de 15 Go à utiliser hors du territoire métropolitain.

Forfait Free 80 Go à 9,99 €/mois

Bon aller, on avoue, on triche un peu pour celle-ci. Mais même si Free ne participe pas directement au Black Friday, il faut tout de même mettre en avant son offre du moment : 80 Go de 4G pour seulement 9,99 euros par mois pendant un an avant de passer à 150 Go de 4G/5G pour 19,99 euros mensuels. Le gros avantage concerne forcément les clients Freebox qui peuvent directement passer au forfait 5G/5G en illimité pour le même prix que le forfait de 80 Go. Le package comprend lui aussi les appels, les SMS et les MMS en illimité avec 10 Go depuis les zones Europe et DOM. Petit bonus pour les fans de foot, l’accès à l’application Free Ligue 1 est totalement gratuit.

Puis-je conserver mon numéro si je change de forfait ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Pour se faire, rien de plus simple : il suffit de téléphoner au 3179, l’appel est gratuit. Durant l’appel, votre numéro RIO vous sera dicté ainsi que la date de fin d’engagement chez votre opérateur. Ne vous inquiétez pas, vous n’avez rien à noter puisqu’un SMS vous est envoyé dans la foulée pour récapituler ces informations !

C’est quoi le Black Friday ?

Le Black Friday est une expression américaine, qui désigne grosso modo l’ouverture de la période des achats de Noël. Elle est historiquement rattachée à plusieurs facteurs : un pont que les employés américains prenaient entre Thanksgiving (toujours un jeudi) et le lundi qui suit, des heures supplémentaires des forces de l’ordre américaines ou les bouchons sur les routes. Bref, tout et n’importe quoi, mais qui a été transformé par la magie de la tradition médiatique en un événement commercial de promotions. Il s’est extrêmement bien exporté des États-Unis depuis une bonne dizaine d’années.

Numerama gagne-t-il de l’argent au Black Friday ?

Réponse courte : oui. Réponse longue : nous avons une page permanente dédiée à l’affiliation qui explique en toute transparence sa place dans notre modèle d’affaires et comment la rédaction l’utilise. Certains liens de cet article sont affiliés.

Nous respectons nos engagements auprès de nos lectrices et nos lecteurs en offrant du journalisme serviciel de qualité dans le monde de la tech et nous avons une liberté éditoriale totale sur nos guides d’achat, bons plans, tests, avis et recommandations. Vous trouverez partout sur le web (et même chez des médias généralistes respectables) des listes à puces de bons plans sans aucune justification, fournis par des agences qui ne connaissent pas les produits dont elles parlent ou des guides pré-mâchés par les e-commerçants : cela ne nous intéresse pas (et vous non plus).

