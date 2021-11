Chez Amazon, le Black Friday concerne aussi les aspirateurs robots, et notamment ceux de Dreame. Il est ainsi possible de profiter de 80 euros de réduction sur le Dreame Z10 Pro, un excellent aspirateur-robot doté d'une station de recharge, grâce à un code promo.

A-t-on encore besoin de présenter Dreame ? Le constructeur occupe depuis longtemps une place de choix sur le segment des aspirateurs robots performants et abordables. Et à l’occasion du Black Friday, Dreame va plus loin en offrant une série de réductions sur ses meilleurs appareils chez Amazon.

Du Dreame Z10 Pro à 419,99 euros au Dreame L10 Pro à 311,99 euros, les offres ne manquent pas. Pour vous aider à vous y retrouver, nous avons choisi les meilleures affaires à réaliser pour profiter d’un excellent aspirateur autonome.

Le robot aspirateur Dreame Bot L10 Pro à 311 euros au lieu de 389 euros

Le Dream Bot L10 Pro est la définition même d’un bon aspirateur-robot de 2021. Il embarque un combo brosse rotative et brosse circulaire, et peut compter sur une force d’aspiration puissante de 4 000 Pa. Il n’a aucune difficulté à aspirer la poussière, les petits débris et même les poils pris dans les fibres d’un tapis.

Cet aspirateur robot jouit également d’une serpillière intégrée qui permet de laver le sol. Pour la contenance se trouve un bac à poussière de 570 ml et un récipient à eau de 270 ml. Le Dreame Bot L10 Pro profite d’une belle autonomie de 2h30 grâce à sa batterie de 5 200 mAh. Une endurance parfaite pour laver les grandes surfaces sans interruption. Son double capteur LiDAR lui permet de naviguer aisément, tout en détectant les obstacles jusqu’à 8 mètres.

Le Dreame Bot L10 Pro est désormais proposé à 311 euros au lieu de 389 euros chez Amazon.

Le robot aspirateur Dreame Z10 Pro à 419 euros au lieu de 499 euros

Le Dreame Z10 Pro ressemble beaucoup au Dreame L10 Pro. Avec une différence majeure : il peut s’appuyer sur une station de vidage automatique avec un bac à poussière de 4 litres. Le Dreame Z10 Pro est donc un véritable aspirateur robot autonome puisqu’il peut enchaîner les sessions de ménage sans que vous ayez à vous en occuper tous les jours. Le constructeur assure que l’on peut patienter 65 jours avant de vider le bac de la station de vidage.

Pour le reste, on retrouve tous les points forts des aspirateurs-robots de Dreame. Une excellente force d’aspiration, un système de filtres contre la dispersion de la poussière, deux brosses rotatives et une serpillière pour laver le sol. Bien entendu, vous pouvez programmer des sessions de ménage, via l’application dédiée, en interdisant des zones à l’aspirateur ou en réglant le débit d’eau pour ne pas abîmer une surface fragile.

À l’occasion du Black Friday, le Dreame Z10 Pro tombe à 419 euros chez Amazon à l’aide d’un coupon de 80 €.

L’aspirateur-balai Dreame T20 à 249 euros au lieu de 399 euros

Le Dreame T20 est un aspirateur-balai très complet et performant et un excellent complément à un aspirateur-traineau. Son absence de fil, son poids léger et son autonomie en font un outil incontournable pour le ménage. Il faut dire que vous pouvez passer l’aspirateur pendant 70 minutes avant de devoir le recharger.

Mieux, cet aspirateur-balai est capable de détecter le type de sol sur lequel il se trouve afin d’adapter sa puissance d’aspiration. Le Dreame T20 n’est donc pas une menace pour les surfaces fragiles, comme certains tapis. Enfin, le Dreame T20 est fourni avec une myriade d’accessoires, dont une brosse motorisée, une brosse pour les textiles ou encore un suceur long.

Habituellement vendu 399 euros, le Dreame T20 passe à 249 euros chez Amazon dans le cadre du Black Friday.

Le robot aspirateur Dreame D9 à 239 euros au lieu de 299 euros

Le Dreame D9 est un petit aspirateur-robot très équilibré. Son aspiration est particulièrement puissante (3 000 Pa), ce qui lui permet de récupérer toute la poussière en un seul passage. En plus de ses deux brosses rotatives, le Dreame D9 intègre un bac d’eau de 270 ml qui lui permet de passer la serpillière. Son réservoir de 570 ml offre une certaine indépendance, car il permet plusieurs sessions de ménage avant de devoir être vidé.

Bien entendu, Le Dreame D9 est un aspirateur intelligent qui se déplace dans votre domicile grâce à un capteur laser. Celui-ci cartographie les environs pour détecter et contourner les obstacles. Vous pouvez consulter la carte virtuelle depuis l’application dédiée sur smartphone. Une application qui vous permet notamment de programmer des routines de ménage, en indiquant par exemple des zones précises à nettoyer.

Le Dreame D9 chute à 239 euros chez Amazon contre 299 euros en temps normal.