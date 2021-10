Romain Ribout - 26 octobre 2021 Tech

[Le Deal du Jour] La lecture est l'un des passe-temps préférés des Français : c'est pourquoi les liseuses numériques se sont largement démocratisées. Amazon est l'un des leaders avec ses Kindle et son modèle le plus abordable passe aujourd'hui de 79 euros à seulement 49 euros.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Amazon Kindle est le principal concurrent de Kobo by Fnac, en tout cas en France. Ces principaux acteurs du marché des liseuses numériques apportent différentes solutions pour lire votre collection d’e-books ou e-mangas, et il est parfois difficile de les départager tant les deux propositions sont assez similaires. Mais aujourd’hui, la firme de Jeff Bezos a le mérite de proposer l’offre la moins onéreuse grâce à cette offre.

La Kindle classique avec 8 Go de stockage est actuellement disponible en promotion à seulement 49 euros sur Amazon, alors qu’elle coute habituellement 79 euros.

Si vous cherchez des conseils sur les meilleures liseuses à acheter en 2021, la rédaction de Numerama a également réalisé un guide complet.

Pour mieux comprendre l’offre

Est-ce comme lire avec un livre ?

Comme la plupart des liseuses du marché, la Kindle classique embarque un écran e-ink imitant la qualité papier d’un livre. De ce fait, on retrouve à peu près la même sensation lors de la lecture, sauf qu’on ne peut pas tourner les pages physiquement. C’est très agréable à l’œil et son revêtement antireflet permet même d’utiliser la liseuse d’Amazon en plein soleil, d’autant plus qu’il n’y a pas de lumière bleue. La diagonale est de 6 pouces, soit presque comme un smartphone, avec une définition de 167 ppp.

Quelles fonctionnalités pour lire agréablement ?

Avec la liseuse d’Amazon, vous aurez accès à une belle collection d’e-books, lesquels sont téléchargeables directement en Wi-Fi depuis le catalogue Kindle, qui propose plus de 5,5 millions de références, et stockables sur les 8 Go de mémoire interne. Quelques autres fonctionnalités intéressantes sont aussi au programme, comme le mode « vocabulaire interactif » pour recueillir automatiquement tous les mots recherchés dans le dictionnaire, ou encore ajuster la taille de la police pour limiter la fatigue des yeux.

L’autonomie est le gros point fort de Kindle avec plusieurs semaines d’utilisation avant de tomber en rade de batterie. La marque annonce six semaines, à raison de 30 minutes de lecture par jour avec la connexion sans fil désactivée et la luminosité réglée sur 13. Attention cependant, ce modèle ne possède pas de certification IP. Il faudra donc veiller à ne pas l’utiliser à côté d’un point d’eau.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Crédit photo de la une : Amazon Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo