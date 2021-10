Romain Ribout - 21 octobre 2021 Écouteurs

[Le Deal du Jour] Apple vient d'annoncer ses nouveaux AirPods 3 à 199 euros sans réduction de bruit active ni isolation passive, alors que les AirPods Pro proposant cette fonctionnalité sont aujourd'hui moins chers grâce à cette offre : 184 euros au lieu de 279 euros.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Les AirPods Pro sont commercialisés depuis presque deux ans maintenant, mais ils restent toujours considérés comme les meilleurs écouteurs sans fil à réduction de bruit active du moment. Leur longue présence sur le marché leur permet d’ailleurs de profiter de certaines promotions intéressantes chez les e-commerçants, à l’image de Rakuten qui propose actuellement les AirPods Pro à seulement 184 euros grâce au code promo FLASH20.

Voilà une offre qui coupe l’herbe sous le pied à Apple et qui rend les AirPods 3 bien trop rapidement obsolètes — ils ne sont même pas encore disponibles à la commande !

Notez qu’il faut être membre gratuit du Club R pour bénéficier de la promotion et cela vous permet également d’économiser quelques euros sur votre prochaine commande.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les différences avec les AirPods 3 ?

Les AirPods Pro sont esthétiquement similaires aux nouveaux écouteurs sans fil d’Apple, mais vous les reconnaitrez bien plus facilement grâce à leurs embouts en silicone qui, sans vraiment prendre le format intra-auriculaire, permettent une bonne isolation passive tout en apportant un meilleur maintien dans l’oreille. Ils vont ensuite proposer la fonctionnalité de bruit active, bluffante sur ce modèle Pro, sans oublier le mode Transparence, qui est l’inverse de cette dernière.

Pourquoi il vaut mieux acheter les AirPods Pro ?

Pour le reste, ce sont les mêmes écouteurs sans fil, avec pour tous les deux une certification IPX4 contre la sueur et les éclaboussures, une compatibilité avec l’audio spatial (5.1, 7.1 et Dolby Atmos) et les codecs AAC et SBC, un appairage automatique avec les appareils de la Pomme ainsi qu’un boîtier de recharge compatible charge rapide et sans fil.

Donc, pour à peu près le même prix, voire aujourd’hui 15 euros de moins, on déconseille fortement d’acheter les AirPods 3. Le seul avantage de ces derniers, c’est l’autonomie, car ils peuvent tenir jusqu’à 30h contre 24h pour les AirPods Pro. Mais il n’est pas sûr que ce soit l’élément le plus important, lorsque l’on souhaite acheter de nouveaux écouteurs sans fil.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo