[Le Deal du Jour] C'est de nouveau la saison des promos sur les forfaits mobile. RED et B&You proposent chacun trois nouveaux forfaits mobile sans engagement en série limitée : un forfait 80 Go à 10 euros par mois, un autre de 100 Go à 12 euros par mois et un dernier de 200 Go à 15 euros mensuels.

Chaque jour, la rédaction sélectionne, pour vous, un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Les opérateurs low cost de SFR et de Bouygues Telecom relancent aujourd’hui une nouvelle fois leurs opérations de promo respective : BIG RED chez RED et VERY B&You chez… B&You. Une nouvelle série de forfaits sans engagement gonflés en données (de 80 à 200 Go) à des prix très compétitifs.

Pour mieux comprendre les offres

Que faire avec un forfait de 80, 100 ou même 200 Go ?

Si vous avez l’habitude d’utiliser votre mobile pour regarder de la vidéo sur les plateformes de VOD ou sur les réseaux sociaux, vous savez sans doute à quel point les Go peuvent partir vite. L’intérêt de tels forfaits est donc principalement sur ce type d’utilisation. Mais vous pouvez aussi en profiter pour partager ces données avec votre famille, via le partage de connexion, ou tout simplement coupler la carte SIM à une box 4G. Bref, il y a de nombreuses utilisations possibles. RED comme B&You profitent d’ailleurs de toutes les infrastructures réseau de leurs opérateurs historiques : SFR chez RED et Bouygues Telecom chez B&You, avec 99 % du territoire métropolitain couvert en 4G

Que savoir de plus sur ces forfaits ?

Pour l’étranger, RED et B&You ont aussi prévu des enveloppes supplémentaires de données à utiliser en Europe et DOM : de 10 à 15 Go chez RED et de 15 à 20 Go chez B&You. A vous de voir si c’est un aspect qui pourrait vous faire pencher vers l’un au l’autre. En dehors des données 4G, ces forfaits proposent également les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ainsi que depuis et vers l’Europe et les DOM.

Puis-je garder mon numéro actuel ?

Quel que soit le forfait ou l’opérateur, il est possible de conserver son numéro de téléphone mobile. Il vous suffira d’obtenir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne le possédez pas, vous pourrez l’obtenir en appelant le 3179. L’opérateur s’occupera alors de la résiliation de votre contrat chez votre ancien opérateur et du transfert de votre numéro de téléphone.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Comparateur forfait mobile sans engagement

Crédit photo de la une : Louise Audry pour Numerama Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo