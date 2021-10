Romain Ribout - 07 octobre 2021 Wearables

[Le Deal du Jour] La nouvelle Apple Watch Series 7 sera disponible en précommande à partir de demain 14h, certains revendeurs n'hésitent donc pas à baisser le prix de la Series 6. C'est le cas aujourd'hui sur Rakuten qui propose la montre connectée à 318 euros au lieu de 429 euros — pour le modèle GPS en 40 mm.

Apple va lancer les précommandes de sa nouvelle montre connectée ce vendredi 8 octobre 2021 dès 14h. Ce modèle apporte notamment un écran plus grand avec des bords incurvés et une charge rapide 33 % plus efficace, mais les mêmes fonctionnalités côté santé et sport que l’Apple Watch Series 6. Il est donc légitime de se demander si cela vaut vraiment le coup de passer la nouvelle génération au prix fort alors que l’ancienne est en promotion.

Au lieu de 429 euros à son lancement, l’Apple Watch Series 6 (GPS, 40 mm) est aujourd’hui disponible en promotion à 318 euros sur Rakuten.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques de l’Apple Watch Series 6 ?

Alors que la Series 7 change de design, l’Apple Watch Series 6 reprend les traits esthétiques introduits par les Series 4 et 5, avec le même format rectangulaire, mais avec des bords plus fins et un écran plus grand. L’écran OLED dispose toujours de la fonctionnalité Always-On Display bien pratique qui permet de laisser constamment l’écran allumé.

La montre de la Pomme est propulsée par le SoC Apple S6 afin qui lui permet de proposer une expérience utilisateur toujours plus fluide au quotidien. Il est d’ailleurs possible d’installer des applications directement depuis la montre. On retrouve aussi tout un tas de capteurs pour suivre l’activité sportive et beaucoup de paramètres liés à la santé, avec notamment la présence d’un ECG et d’un capteur de taux d’oxygène dans le sang.

À qui s’adresse une Apple Watch ?

Comme toutes les Apple Watch, la Series 6 fonctionne uniquement avec un iPhone. Pour aller plus dans le détail, la montre connectée de la firme de Cupertino est compatible avec les terminaux tournant sous iOS 15, donc à partir de l’iPhone 6S et jusqu’au 13 Pro Max. Elle tourne désormais sous WatchOS 8 avec toutes les nouveautés que cela implique.

