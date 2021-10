[Le Deal du Jour] Oui, vous avez bien lu ! La TV OLED LG Signature 88ZX9 est en ce moment 15 000 euros moins chère que d'habitude. Cette réduction de taille ne rend cependant pas ce téléviseur 8K à la portée de tout le monde, puisqu'il est vendu à 29 999 euros en temps normal.

LG est le constructeur qui propose les meilleures TV OLED du marché. Son expertise en matière d’écrans à contrastes infinis n’est plus à prouver aujourd’hui. Cela permet à la marque sud-coréenne de pratiquer des prix assez élevés, voire parfois stratosphériques. C’est le cas de la TV OLED 8K LG Signature 88ZX9 habituellement commercialisée à 29 999 euros, qui est davantage destinée à celles et ceux qui touchent plusieurs SMIC par mois. Si vous faites partie de cette catégorie, vous serez ravis d’apprendre que le téléviseur chute aujourd’hui à 14 999 euros après une remise immédiate de 50 % chez Boulanger. Pour les autres, on se donne rendez-vous dans une bonne dizaine d’années, quand la 8K sera vraiment (beaucoup) plus accessible. Vous pouvez, en attendant, vous pencher sur notre sélection des meilleurs téléviseurs 4K UHD en 2021.

Pour mieux comprendre l’offre

Que puis-je attendre du TV OLED LG Signature 88ZX9 ?

Absolument tout, et fort heureusement pour le prix auquel est vendu le téléviseur. La dalle de 88 pouces est OLED — pour bénéficier des meilleurs contrastes — et offre une image finement détaillée grâce à la définition 8K. Son puissant processeur intégré peut même upscaler les contenus 4K en 7 680 x 4 320 pixels. Le taux de rafraichissement monte jusqu’à 100 Hz. On retrouve aussi une comptabilité avec de nombreuses normes, comme le HDR10 et le Dolby Vision, pour la vidéo, ou encore le Dolby Atmos, pour le son.

Au niveau de la connectique, des ports HDMI 2.1 sont proposés, pour assurer une pleine compatibilité avec les consoles next-gen autorisant la 4K@120fps, le ALLM (Auto Low Latency Mode) et le VRR (Variable Refresh Rate). Des conditions pour une image de qualité, fluide et sans saccades. La TV de LG est même compatible avec la technologie Nvidia G-Sync. Il y a aussi 3 ports USB, 1 port optique, 1 prise casque, 1 entrée antenne, 1 entrée satellite et 1 port Ethernet.

Que savoir de plus ?

La TV OLED LG Signature 88ZX9 embarque webOS, une interface simple à l’usage et qui donne accès à de nombreuses possibilités, en passant par la compatibilité avec les assistants de Google et d’Amazon jusqu’à AirPlay 2 — pour diffuser du contenu depuis un iPhone ou un iPad. Il y a des tonnes d’applications à télécharger, que ce soit des jeux ou des services de streaming populaires, comme Netflix, Disney+ ou Prime Vidéo.

L’énorme téléviseur de 222 cm a surtout la particularité d’être livré avec un meuble intégrant une puissante barre de son de 80 W, avec caisson de basse inclus.

